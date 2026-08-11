Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Captura YouTube)
Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) reconoció la existencia de un proceso judicial contra Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

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