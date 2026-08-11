La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) reconoció la existencia de un proceso judicial contra Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
En el podcast “Conversando con Domingo” del exfiscal José Domingo Pérez, negó haberle exigido S/300 mil al familiar del exmandatario y dijo que el caso ya está judicializado.
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“No puede haber sentido en que yo amenace y extorsione, y pida S/300 mil. Es cierto, yo tengo un tema judicial con el señor Jaime Vásquez Castillo, pero la gente no se pregunta por qué. Uno no va a un tema judicial de la nada”, expresó.
Palomino remarcó que no pretende darle más pantalla a Vásquez Castillo, a quien acusó de “colgarse” de esta situación para “figurar” y de haberla agredido, “denigrado” e “insultado” como mujer.
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“Yo he sido víctima. La agresión a la mujer, venga de donde venga, no se puede tolerar, y yo he sido víctima de este miserable. Lo voy a decir así, a mí él me ha denigrado, insultado como mujer y creo que eso no se puede tolerar. Él no puede ponerse detrás de una pantalla a hablar alegremente”, manifestó.
“El señor me ha hecho difamaciones no ahorita, sino desde que se ha iniciado la campaña. Yo soy muy respetuosa, este tema está judicializado y será un juez quien determine las responsabilidades”, agregó.
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La diputada también señaló que presentó dos querellas contra Jaime Vásquez Castillo e insistió en que fue víctima de violencia por parte del sobrino de Pedro Castillo y que lo único que hizo fue defenderse.
“Si el señor Jaime dice ser víctima de mí, que yo uso la investidura para amedrentar, para aprovecharme, será la justicia que lo determine y el pueblo peruano quien saque sus conclusiones”, aseveró.
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“Yo no estoy loca para querellar dos veces a una persona y reitero, he sido víctima de violencia, me ha atacado este señor y lo único que he hecho, dentro de la legalidad, ha sido defenderme. No tengo nada más que decir sobre ese tema”, sentenció.