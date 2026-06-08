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Resumen

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Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, compitieron ayer en el octavo balotaje en la historia electoral del país.

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