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Resumen

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Una moneda de veinte céntimos cubierta de manchas azul verdosas de óxido es el objeto más preciado para el actor y psicólogo Javier Echevarría (57). La conserva desde hace más de treinta años como recordatorio de la que fue la primera de sus tres bancarrotas. Ocurrió hace mucho tiempo, la primera vez que quebró. Los trabajos en televisión por entonces pagaban bien, así que hizo algunas inversiones, pero todo terminó de la peor forma. Con un solo sol en el bolsillo, tuvo que morderse el orgullo y regresar a la casa paterna. Ochenta céntimos le costó el pasaje de regreso. “Me dije a mí mismo que sobre estos veinte céntimos iba a construir todo de nuevo”, recuerda mientras sostiene la moneda como único testigo de aquella promesa. Cinco años después tenía una casa propia. No sería la última gran crisis de su vida.

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