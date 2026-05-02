La conductora y ex Miss Mundo, Maju Mantilla, ha sacudido el espectáculo nacional tras mostrarse abierta a liderar un innovador y arriesgado proyecto digital que la pondría frente a frente con sus detractores más severos en redes sociales. Esta sorpresiva apertura ocurre en un momento de alta sensibilidad mediática, marcado por la atención constante sobre su relación con su aún esposo, Gustavo Salcedo, y el romance de este con la veterinaria María Pía Vallejos. En este escenario, la opción de que la conductora decida impulsar un espacio centrado en analizar el origen y las motivaciones detrás de las críticas en redes sociales no solo despierta curiosidad por su carácter poco convencional, sino que además sugiere un cambio significativo en la línea de proyectos que ha venido desarrollando hasta ahora.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO PARA QUE MAJU MANTILLA CONFRONTE A SUS HATERS?

La propuesta nació de la mente de Javier Echevarría, quien, en su rol de psicólogo y actor, aprovechó su paso por el espacio digital de Mantilla, ‘La Sustancia’, para sugerir un formato titulado simplemente “Haters”. La mecánica planteada por el especialista consiste en rastrear la dirección IP de los usuarios que emiten mensajes cargados de odio para localizarlos físicamente.

Lejos de mostrarse incómoda, la conductora reaccionó con entusiasmo y dejó abierta la posibilidad de asumir este reto televisivo: “A mí me encantaría. Yo lo haría”. Aunque hasta el momento no hay un anuncio oficial que confirme su realización, su disposición ha sido suficiente para encender el interés sobre un formato que podría generar alto impacto.

¿CUÁL SERÍA EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PROPUESTO?

Más allá del carácter llamativo de la propuesta, el concepto apunta a un desarrollo menos confrontacional de lo que podría pensarse. Según explicó Echevarría, la intención principal sería comprender qué hay detrás de los ataques constantes en redes sociales, en lugar de generar enfrentamientos directos. “Poder hacer una entrevista para conocer, pero no juzgándolo… ir a conocer qué pasa en su vida”, señaló, enfatizando que el objetivo sería explorar la dimensión humana de quienes emiten estos comentarios.

Asimismo, dejó entrever una interpretación más profunda sobre este comportamiento: “Tiene que haber definitivamente mucha miseria existencial para tener tanta hambre de mirada”. Bajo esta perspectiva, el programa se orientaría hacia un análisis más reflexivo, abordando las emociones y experiencias que motivan este tipo de actitudes en el entorno digital.

¿QUÉ SUCESOS RECIENTES HAN INTENSIFICADO LA ATENCIÓN SOBRE MAJU MANTILLA?

Según informa el diario La República, Maju Mantilla fue captada días antes ingresando a la oficina de su aún esposo, Gustavo Salcedo, donde permaneció alrededor de 30 minutos, un hecho que generó múltiples especulaciones debido a que María Pía Vallejos también había sido vista saliendo del mismo lugar horas antes. La coincidencia temporal incrementó el interés de la prensa, que buscó obtener su versión sobre las declaraciones de la veterinaria y la situación sentimental actual.

Sin embargo, la conductora optó por mantener una postura completamente reservada. A pesar de las insistentes preguntas del reportero, quien le consultó sobre las acusaciones de Vallejos hacia ella y el vínculo entre Salcedo y la veterinaria, no ofreció respuestas. Mantilla evitó pronunciarse sobre el tema y solo se despidió de manera cordial, sin brindar mayores detalles, reforzando así la discreción que ha mantenido en torno a su vida personal.

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