Maju Mantilla volvió a ser relacionada con Gustavo Salcedo luego de que ambos fueran captados juntos durante una actividad deportiva. La exreina de belleza apareció en las instalaciones del club Regatas del Callao, donde participó en una ceremonia de la Federación Peruana de Remo y fue la encargada de entregarle una medalla al deportista.

Las imágenes presentadas en “Amor y Fuego” llamaron la atención debido a la cercanía entre ambos. Además de entregarle el reconocimiento, Mantilla tomó fotografías de Salcedo durante la ceremonia, en una escena que posteriormente fue difundida en redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Maju Mantilla se pronuncia luego que Gustavo Salcedo celebrara el cumpleaños de su presunta saliente

Según las imágenes compartidas inicialmente por la Federación Peruana de Remo, Maju se acercó al podio para colocarle personalmente la medalla a Salcedo. Luego, se le observa tomando fotografías mientras él posaba para la cámara, protagonizando un momento que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Maju Mantilla presente en evento deportivo de Gustavo Salcedo y la veterinaria María Pía Vallejos es la gran ausente.

El material también fue difundido por Samuel Suárez, conductor de Instarándula, quien recibió las imágenes de una de sus fuentes. El periodista de espectáculos destacó la particularidad del momento y consideró que la escena podía interpretarse como una muestra de mayor cercanía entre ambos.

La aparición de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ocurre después de varios meses en los que su situación sentimental ha generado especulaciones tras la agresión del empresario a Christian Rodríguez, exproductor del programa “Arriba mi gente”, que en aquel entonces era conducido por la reina de belleza.

Aunque ambos continúan legalmente casados, su relación ha atravesado una separación y ninguno ha confirmado públicamente una reconciliación. En los últimos meses, además, han sido vistos juntos en diferentes ocasiones, ya sean de índole familiar o personal.

Maju Mantilla es captada empeñosa tomando fotos a Gustavo Salcedo en evento deportivo.

Cabe señalar que recientemente ambos fueron captados realizando un viaje a Colombia, incluso compartieron algunas imágenes en redes sociales. También han protagonizado otros encuentros familiares, mientras que Salcedo ha sido vinculado sentimentalmente con la veterinaria María Pía Vallejos.