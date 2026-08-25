Maju Mantilla fue captada dándole una medalla a su aún esposo Gustavo Salcedo e incluso realizándole algunas fotografías tras la premiación. (Foto: Instagram - @majumantilla / Captura de video - "Amor y Fuego")
Maju Mantilla fue captada dándole una medalla a su aún esposo Gustavo Salcedo e incluso realizándole algunas fotografías tras la premiación. (Foto: Instagram - @majumantilla / Captura de video - "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Maju Mantilla volvió a ser relacionada con Gustavo Salcedo luego de que ambos fueran captados juntos durante una actividad deportiva. La exreina de belleza apareció en las instalaciones del club Regatas del Callao, donde participó en una ceremonia de la Federación Peruana de Remo y fue la encargada de entregarle una medalla al deportista.

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