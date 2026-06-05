Maju Mantilla no tuvo reparos en pronunciarse luego de enterarse que Gustavo Salcedo participó en la celebración de cumpleaños de María Pía Vallejos, mujer con la que ha sido vinculado sentimentalmente. Al respecto, exreina de belleza respondió de forma contundente.

En entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, Maju Mantilla señaló que prefiere evitar los detalles de su vida sentimental, dejando en claro su posición respecto al padre de sus hijos. En todo momento trató de mantener el respeto hacia Gustavo Salcedo.

“No estoy dando ninguna declaración al respecto porque normalmente tergiversan las cosas, es por eso que me gusta guardar mi vida privada y no me gusta que estén especulando historias donde no las hay”, explicó la exreina de belleza.

Maju Mantilla defiende a Gustavo Salcedo.(Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Cuando el reportero de “Magaly TV, la firme” le recordó que fue el mismo Gustavo Salcedo quien habló sobre su vida privada, Maju no tuvo problemas en salir a defenderlo aclarando que es una persona a la que ama y respeta.

“Él dijo que se equivocó y está bien. Miren, yo no quiero decir nada malo de Gustavo porque es una persona que amo mucho, que respeto bastante y es una persona que siempre ha estado conmigo. Si hubo una equivocación de mi parte y de su parte, hemos conversado al respecto las cosas para que ahora estemos bien”, contó.

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“Todos nos equivocamos, de su parte hubo un error, de mi parte hubo un error, y es lo que estamos haciendo”, agregó Mantilla.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. (Foto: Redes sociales)

Cabe señalar que, en el mismo informe, María Pía Vallejos confirmó que había pasado su cumpleaños junto a Gustavo Salcedo. “Todo está bien entre los dos, muchas gracias… Mi felicidad no depende de él, pero sí la paso muy bien”, fue el breve mensaje que envió mediante WhatsApp al ser consultada por el programa de Magaly Medina.