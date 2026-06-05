Resumen

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Maju Mantilla se pronuncia luego que Gustavo Salcedo celebrara el cumpleaños de su presunta saliente. (Foto: Instagram / @majumantilla)
Maju Mantilla se pronuncia luego que Gustavo Salcedo celebrara el cumpleaños de su presunta saliente. (Foto: Instagram / @majumantilla)
Por Redacción EC

Maju Mantilla no tuvo reparos en pronunciarse luego de enterarse que Gustavo Salcedo participó en la celebración de cumpleaños de María Pía Vallejos, mujer con la que ha sido vinculado sentimentalmente. Al respecto, exreina de belleza respondió de forma contundente.

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