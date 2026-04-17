La incertidumbre se apoderó de los seguidores de Ethel Pozo y Maju Mantilla tras las recientes y desconcertantes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien dejó en el aire el destino del ambicioso magazine que ambas figuras iban a conducir en la señal de Panamericana Televisión. Aunque el proyecto fue anunciado a inicios de este 2026 como la gran apuesta de GV Producciones para revitalizar el horario de la tarde, la falta de una fecha concreta y el silencio en las promociones han encendido las alarmas sobre una posible cancelación definitiva del formato. En medio de las recientes elecciones, la popular ‘Señito’ fue abordada por la prensa y sus palabras, lejos de traer calma, han sembrado más dudas sobre si esta dupla llegará finalmente a la pantalla chica. A continuación, te contamos qué dijo.

¿GISELA VALCÁRCEL CONFIRMÓ QUE EL PROGRAMA NO SE ESTRENARÁ?

El panorama para el nuevo espacio televisivo es sumamente incierto según lo expresado por la propia dueña de la productora. Al ser consultada por el programa ‘Amor y Fuego’ sobre si el estreno seguía en marcha, la empresaria lanzó una frase que dejó helados a los espectadores: “No sé si no va a salir”. Esta declaración, lejos de tranquilizar, incrementó las dudas sobre el destino del espacio televisivo, ya que no ofreció una confirmación ni un desmentido concreto.

¿QUÉ FACTORES EXPLICAN LA FALTA DE FECHA DE ESTRENO?

El retraso del programa estaría vinculado a decisiones internas del canal 5, que viene ajustando su programación tras resultados poco favorables en algunos estrenos recientes. Se sabe que varias propuestas han sido puestas en pausa mientras se revisan horarios y formatos. En ese contexto, el magazine que iba a ocupar la franja de la tarde quedó sin fecha definida, lo que alimenta la percepción de que el proyecto atraviesa un momento complicado, según informa la plataforma Infobae.

¿QUÉ DIJO MAJU MANTILLA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA?

Por su parte, la exreina de belleza ha intentado proyectar una imagen de tranquilidad frente a la ola de rumores. Según la conductora, el retraso no implica una anulación del contrato, sino que responde a cambios logísticos dentro de la emisora. Ella sostuvo que la salida al aire estaba pactada para este mes, pero que actualmente se encuentran reorganizando diversos aspectos internos. Pese a esto, la modelo confirmó que la propuesta se mantiene vigente, aunque admitió que todavía no cuentan con un día ni hora oficial para el debut.

¿EN QUÉ PROYECTOS SE ENCUENTRAN ENFOCADAS ETHEL POZO Y MAJU MANTILLA ACTUALMENTE?

Mientras el magazine permanece en el limbo, las presentadoras no han detenido sus actividades. Ethel Pozo continúa ligada a la conducción del reality ‘La Granja VIP’, mientras que Maju Mantilla ha decidido diversificar su carrera lanzando su propio espacio digital titulado ‘La sustancia de Maju’.

Por otro lado, la propia Gisela Valcárcel aclaró que actualmente sus prioridades están centradas en sus plataformas digitales y en una producción personal, desmarcándose de otros formatos y negando tajantemente que esté en planes de adquirir algún canal de televisión.

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