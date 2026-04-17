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Gisela Valcárcel rompe el silencio sobre el programa de Ethel y Maju Mantilla: ¿no se estrenará? | Composición EC: @lapozo / @majumantilla / @giselavalcarcelperu
Gisela Valcárcel rompe el silencio sobre el programa de Ethel y Maju Mantilla: ¿no se estrenará? | Composición EC: @lapozo / @majumantilla / @giselavalcarcelperu
Por José Templo

La incertidumbre se apoderó de los seguidores de Ethel Pozo y Maju Mantilla tras las recientes y desconcertantes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien dejó en el aire el destino del ambicioso magazine que ambas figuras iban a conducir en la señal de Panamericana Televisión. Aunque el proyecto fue anunciado a inicios de este 2026 como la gran apuesta de GV Producciones para revitalizar el horario de la tarde, la falta de una fecha concreta y el silencio en las promociones han encendido las alarmas sobre una posible cancelación definitiva del formato. En medio de las recientes elecciones, la popular ‘Señito’ fue abordada por la prensa y sus palabras, lejos de traer calma, han sembrado más dudas sobre si esta dupla llegará finalmente a la pantalla chica. A continuación, te contamos qué dijo.

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