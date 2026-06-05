La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao continúa dando de qué hablar varios meses después de su celebración. En esta ocasión, la empresaria sorprendió al revelar cuánto dinero generó gracias al contenido exclusivo que compartió en Instagram para sus seguidores más fieles. Sus declaraciones sorprendieron debido a que durante mucho tiempo circularon versiones sobre una supuesta ganancia superior a los 100 mil soles. Sin embargo, Baigorria aclaró cuál fue la cifra real que recibió, explicó por qué el monto final fue menor al que muchos calculaban y detalló el descuento que aplicó la plataforma. A continuación, conoce cuánto dinero ganó realmente y qué reclamo hizo contra Instagram, además de recordar cómo vivió junto a Said Palao su primer aniversario de matrimonio.

¿CUÁL FUE LA CIFRA QUE ALEJANDRA BAIGORRIA RECIBIÓ POR EL CONTENIDO DE SU BODA?

Durante una entrevista en el programa “Sin + Que Decir”, Alejandra Baigorria reveló que recibió cerca de 60 mil soles gracias a las suscripciones exclusivas que habilitó en Instagram durante la cobertura de su matrimonio con Said Palao. Mediante esta modalidad, miles de seguidores accedieron a fotografías y videos inéditos del evento.

La cifra generó sorpresa porque en redes sociales se había difundido la versión de que la empresaria habría obtenido más de 100 mil soles. Ese cálculo surgió debido a que aproximadamente cinco mil usuarios pagaron una suscripción de 20 soles para ver el contenido especial. Sin embargo, Baigorria aclaró que ese monto correspondía a los ingresos brutos generados antes de las deducciones realizadas por la plataforma, por lo que el dinero que finalmente recibió fue considerablemente menor.

¿QUÉ QUEJA MANIFESTÓ ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE INSTAGRAM?

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el porcentaje que Instagram descontó de los ingresos obtenidos por las suscripciones. La empresaria señaló que la comisión aplicada por la red social redujo de manera importante las ganancias que había generado con el contenido exclusivo de su boda.

“Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero Instagram me voló el 40%”, comentó durante la entrevista. Posteriormente insistió en el tema al señalar: “¿Tú qué crees que Instagram es gratis? Me voló el cuarenta por ciento”, dejando en claro su molestia por el porcentaje retenido por la plataforma.

¿CÓMO DEFENDIÓ LA MONETIZACIÓN DE SU MATRIMONIO?

Ante las críticas y cuestionamientos sobre haber cobrado por mostrar contenido de un evento personal, Alejandra Baigorria sostuvo que utilizó una herramienta oficial disponible para los creadores de contenido dentro de la red social. La empresaria remarcó que este tipo de mecanismos son habituales en las plataformas digitales y que forman parte de las opciones de monetización que existen actualmente, según informa Infobae.

Said Palao y Alejandra Baigorria. (Foto: Instagram)

¿CÓMO CELEBRARON ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO SU PRIMER ANIVERSARIO DE MATRIMONIO?

Alejandra Baigorria y Said Palao cumplieron un año de casados el pasado 26 de abril, pero no pudieron celebrarlo juntos debido a sus compromisos profesionales. Mientras la empresaria se encontraba en China por temas relacionados con sus negocios, el deportista permaneció en Perú participando en el Ironman 70.3 de Lima.

A pesar de la distancia, Palao le dedicó un mensaje a su esposa en redes sociales, donde destacó el apoyo que recibió durante la competencia. “Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final”, escribió. Por su parte, Baigorria optó por mantener un perfil más reservado durante esa fecha y centró sus publicaciones en sus actividades laborales y familiares realizadas en territorio chino.

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