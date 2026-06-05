Resumen

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La millonaria cifra que Alejandra Baigorria obtuvo durante su boda dejó a todos impactados | Composición EC: +QTV Network (YouTube) / @alejandrabaigorria
La millonaria cifra que Alejandra Baigorria obtuvo durante su boda dejó a todos impactados | Composición EC: +QTV Network (YouTube) / @alejandrabaigorria
Por Redacción EC

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao continúa dando de qué hablar varios meses después de su celebración. En esta ocasión, la empresaria sorprendió al revelar cuánto dinero generó gracias al contenido exclusivo que compartió en Instagram para sus seguidores más fieles. Sus declaraciones sorprendieron debido a que durante mucho tiempo circularon versiones sobre una supuesta ganancia superior a los 100 mil soles. Sin embargo, Baigorria aclaró cuál fue la cifra real que recibió, explicó por qué el monto final fue menor al que muchos calculaban y detalló el descuento que aplicó la plataforma. A continuación, conoce cuánto dinero ganó realmente y qué reclamo hizo contra Instagram, además de recordar cómo vivió junto a Said Palao su primer aniversario de matrimonio.

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