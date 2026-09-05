Por Redacción EC

Durante una conversación con Magaly Medina, Johanna San Miguel volvió la mirada hacia uno de los capítulos más difíciles de su vida sentimental. La exconductora de ‘Esto es guerra’ recordó el final de una relación que, hasta entonces, parecía tener todos los ingredientes de una historia estable y duradera. Había amor, una pedida de mano, planes de matrimonio y una familia que compartía junto a su hijo. Pero en 2014, aquel escenario que parecía firme comenzó a desmoronarse inesperadamente. La separación, según contó, llegó cuando menos imaginaba que su vida podía cambiar.