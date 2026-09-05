Durante una conversación con Magaly Medina, Johanna San Miguel volvió la mirada hacia uno de los capítulos más difíciles de su vida sentimental. La exconductora de ‘Esto es guerra’ recordó el final de una relación que, hasta entonces, parecía tener todos los ingredientes de una historia estable y duradera. Había amor, una pedida de mano, planes de matrimonio y una familia que compartía junto a su hijo. Pero en 2014, aquel escenario que parecía firme comenzó a desmoronarse inesperadamente. La separación, según contó, llegó cuando menos imaginaba que su vida podía cambiar.

San Miguel relató que hasta ese momento sentía haber alcanzado una tranquilidad emocional plena, con un hogar y un proyecto de vida que parecían definidos. Sin embargo, después del compromiso, la relación comenzó a perder la cercanía que alguna vez la había sostenido. Lo que parecía encaminado hacia el altar terminó tomando un rumbo diferente y la pareja decidió seguir caminos separados. El recuerdo de aquella ruptura permanece como una experiencia que la obligó a enfrentar una realidad para la que no estaba preparada. Años después, al contar lo ocurrido, la actriz dejó entrever cómo aquel inesperado final transformó la idea de estabilidad que tenía hasta entonces.

Esta es la cantidad de tiempo que le tomó a la conductora y actriz recuperar su paz mental cuando rompió su relación

El final de aquella relación dejó a Johanna San Miguel frente a uno de los momentos más duros de su vida. La actriz evitó detenerse en una posible traición o infidelidad, pero reconoció que la separación desencadenó una depresión y un prolongado duelo. Según relató, fueron ocho años los que necesitó para dejar atrás las heridas de aquella experiencia. Pese al desenlace, recordó el vínculo como uno de los más importantes que tuvo. Ante Magaly Medina, lo definió como una relación “estable, hermosa e increíble”.

Entre los recuerdos que conserva aparece también aquella pedida de mano en el norte, una celebración que todavía evoca con afecto. En ese momento, el matrimonio parecía formar parte de un futuro que ambos imaginaban juntos y la decisión de casarse había surgido antes de que aparecieran las dificultades. Pero, poco a poco, la cercanía comenzó a desaparecer y la relación tomó un rumbo inesperado. El compromiso quedó entonces como el recuerdo de una etapa que alguna vez estuvo llena de planes. Con el paso de los años, San Miguel volvió sobre esa historia para contar cómo aquel sueño terminó convirtiéndose en un largo proceso de recuperación.

La separación fue una idea de él, aunque San Miguel no lo veía venir por la situación bonita que pasaban

Cuando Magaly Medina quiso saber quién tomó la decisión de poner punto final a la relación, Johanna San Miguel respondió que el desenlace fue, en cierta forma, compartido. Explicó que todo comenzó con una decisión de él, pero terminó involucrándolos a ambos en un proceso difícil. Lo que más la golpeó fue que la ruptura ocurrió cuando todavía se sentía feliz y veía un futuro junto a su pareja. Los planes de matrimonio habían nacido antes de que el vínculo comenzara a enfriarse. Por eso, cuando finalmente se separaron, el golpe fue inesperado y devastador.

Durante la conversación, Medina también dejó abierta la posibilidad de que existiera algún motivo oculto detrás de aquel final. San Miguel prefirió no confirmar una eventual infidelidad y admitió que quizá hubo razones que nunca llegó a conocer completamente. Para ella, aceptar esa posibilidad resultaba más honesto que construir explicaciones sin certezas. Recordó que todo ocurrió con una rapidez que no alcanzó a anticipar y que la dejó sin respuestas. “Yo no me la veía venir”, confesó al reconstruir aquel episodio que cambió de manera abrupta su proyecto de vida.

La ruptura no se trataba solo de una relación de pareja, sino de un hogar, una rutina y un proyecto familiar a futuro

Para Johanna San Miguel, aquella ruptura no significó únicamente despedirse de una pareja, sino ver cómo se desarmaba de golpe una vida que creía consolidada. Había un hogar, una rutina compartida y un proyecto familiar que imaginaba prolongarse con el paso de los años. El quiebre ocurrió en 2014, una fecha que todavía recuerda por la sorpresa con la que llegó el final. Nada parecía advertirle que aquello que consideraba estable podía desaparecer de un momento a otro. La noticia la encontró desprevenida y la dejó intentando comprender cómo todo había cambiado tan rápido.

Magaly Medina resumió aquel episodio al decirle que la situación había “movido todos tus cimientos”. San Miguel, entonces, recurrió a una imagen que reflejaba la magnitud del golpe emocional que experimentó. Dijo que sintió como si le hubieran retirado de repente el suelo que la sostenía y hubiera caído de frente. La metáfora retrató la sensación de perder, en un instante, las certezas que había construido alrededor de su vida familiar. Aquel momento marcó un antes y un después para la conductora, que tuvo que reconstruirse después de un final que jamás creyó posible.

La ruptura amorosa terminó en llanto y una enorme depresión que duró ocho años en recuperarse

Después de la separación, Johanna San Miguel atravesó un periodo marcado por el dolor y los intentos de recuperar una relación que ya parecía haber llegado a su final. La conductora contó que lloró como nunca antes y que, pese a algunos acercamientos para reconciliarse, no encontraron una manera de reconstruir el vínculo. Entre bromas, llegó a decir que había llorado tanto que sentía que ya no le quedaban lágrimas para momentos difíciles. Sin embargo, detrás de esa frase había una experiencia mucho más profunda que el humor no alcanzaba a ocultar. Para San Miguel, aquella ruptura significó enfrentar una depresión y el duelo por la pérdida de una persona y de todo un proyecto de vida.

El momento más contundente llegó cuando Magaly Medina quiso saber cuánto tiempo necesitó para superar aquella etapa y la respuesta fue inmediata: ocho años. La cifra sorprendió a quienes escuchaban el relato, pero la conductora la sostuvo con firmeza y reconoció que durante ese periodo no atravesó precisamente sus mejores momentos. Continuó con su vida, aunque admitió que lo hizo desde un lugar marcado por el dolor y experiencias que prefirió no detallar. Su testimonio mostró una faceta distinta de la mujer acostumbrada a las cámaras, el humor y la espontaneidad. Esta vez, San Miguel abrió la puerta a una herida que, según sus propias palabras, tardó casi una década en comenzar a cicatrizar.

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