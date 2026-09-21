Disney+ ha revelado oficialmente el primer tráiler y el póster oficial de la esperada octava temporada de The Kardashians. El reality show que sigue la vida diaria y los negocios de la familia más mediática de la televisión regresa a la pantalla chica con nuevos giros dramáticos y momentos íntimos.

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de The Kardashians en Disney+?

La nueva temporada se estrenará el próximo 8 de octubre de 2026 exclusivamente en Disney+ para Latinoamérica.

Formato de emisión: El primer episodio estará disponible el día del lanzamiento y, posteriormente, se estrenará un nuevo capítulo cada semana .

El primer episodio estará disponible el día del lanzamiento y, posteriormente, se estrenará . Temporadas anteriores: Para los fanáticos que deseen repasar la historia, todas las entregas previas ya se encuentran disponibles en el catálogo de la plataforma.

Sinopsis y trama: Amor, reinvención y nuevos imperios

Para el clan Kardashian-Jenner, un nuevo capítulo está por comenzar. Esta octava temporada girará en torno a la reinvención personal, las relaciones afectivas y los retos del futuro.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner se enfrentarán al desafío de equilibrar sus millonarios imperios comerciales con los aspectos más profundos de sus vidas personales:

Conexiones inesperadas y nuevas relaciones sentimentales.

Procesos de sanación frente a viejas heridas familiares.

La búsqueda de la independencia individual y profesional.

En esta nueva etapa, la familia descubrirá que el amor —ya sea el amor propio, el apoyo familiar o una nueva ilusión— se convertirá en el motor principal de su viaje.

El elenco y el equipo de producción detrás del reality

Además de ser las protagonistas absolutas, las integrantes de la familia continúan ejerciendo un rol activo detrás de cámaras en la dirección ejecutiva del proyecto.