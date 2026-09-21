Disney+ reveló el tráiler y el póster de la temporada 8 de The Kardashians. Conoce cuándo se estrena, de qué tratará y todo sobre el regreso del reality en streaming. (Foto: disney)
Disney+ reveló el tráiler y el póster de la temporada 8 de The Kardashians. Conoce cuándo se estrena, de qué tratará y todo sobre el regreso del reality en streaming. (Foto: disney)
Por Paolo Valdivia

Disney+ ha revelado oficialmente el primer tráiler y el póster oficial de la esperada octava temporada de The Kardashians. El reality show que sigue la vida diaria y los negocios de la familia más mediática de la televisión regresa a la pantalla chica con nuevos giros dramáticos y momentos íntimos.

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