‘Tomate’ Barraza revela que se casará con joven venezolana: así reaccionó su hija Gaela | Composición EC: @carlosbarrazaoficial / @gaelabarraza_
‘Tomate’ Barraza revela que se casará con joven venezolana: así reaccionó su hija Gaela | Composición EC: @carlosbarrazaoficial / @gaelabarraza_
Por Redacción EC

Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa un nuevo momento en su vida sentimental luego de comprometerse con Roscarlys Luna, nutricionista deportiva venezolana con quien mantiene una relación. La propuesta matrimonial ocurrió durante una romántica visita a una playa en el extranjero y fue recibida con especial entusiasmo por Gaela Barraza, hija del cantante, quien conocía los planes y decidió acompañar a su padre como cómplice. La joven no solo celebró la noticia, sino que también dedicó emotivas palabras a la futura esposa de su papá y añadió una inesperada advertencia en tono de broma. La reacción de la modelo rápidamente generó interés entre sus seguidores. A continuación, te contamos cómo reaccionó Gaela y qué detalles compartió sobre el compromiso.

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