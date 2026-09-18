Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa un nuevo momento en su vida sentimental luego de comprometerse con Roscarlys Luna, nutricionista deportiva venezolana con quien mantiene una relación. La propuesta matrimonial ocurrió durante una romántica visita a una playa en el extranjero y fue recibida con especial entusiasmo por Gaela Barraza, hija del cantante, quien conocía los planes y decidió acompañar a su padre como cómplice. La joven no solo celebró la noticia, sino que también dedicó emotivas palabras a la futura esposa de su papá y añadió una inesperada advertencia en tono de broma. La reacción de la modelo rápidamente generó interés entre sus seguidores. A continuación, te contamos cómo reaccionó Gaela y qué detalles compartió sobre el compromiso.

¿CÓMO REACCIONÓ GAELA BARRAZA AL COMPROMISO DE SU PADRE?

La noticia del matrimonio fue compartida por Gaela a través de sus redes sociales, donde mostró una captura de la videollamada que tuvo con Roscarlys. En la imagen, la nutricionista aparece enseñando el anillo de compromiso que recibió de Carlos.

Con evidente emoción, la hija del artista escribió: “Se me casa mi papiiiiii. Septiembre se vino con todo. ¡Los amo!”. De esta manera, la joven dejó claro que recibió la noticia con alegría y que respalda la nueva etapa sentimental que inició su padre.

¿QUÉ DIJO GAELA BARRAZA SOBRE ROSCARLYS LUNA Y SU LLEGADA A LA FAMILIA?

Más allá de felicitar a la pareja, Gaela aprovechó la ocasión para expresar el afecto que siente por Roscarlys y destacar el lugar que ocupa dentro de su familia. La joven recordó además a su abuelita fallecida y relacionó simbólicamente la llegada de la nutricionista con una presencia especial en sus vidas. “Gracias Dios por ponernos a Ross en nuestro camino, estoy 100% segura que ella es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo una familia”, manifestó.

También sostuvo que Roscarlys llegó a transformar su casa en un verdadero hogar y celebró que su padre haya encontrado la felicidad junto a una mujer a quien considera una gran persona.

¿GAELA SABÍA QUE ‘TOMATE’ BARRAZA IBA A PEDIR MATRIMONIO?

La modelo reveló que el compromiso no tomó por sorpresa a toda la familia, pues ella estaba al tanto de los planes de su padre y aceptó participar como su cómplice. Gaela contó que acompañó de cerca esta aventura antes de que se hiciera pública y manifestó su felicidad por el paso que dio el cantante.

“Tengo que confesar que fui la cómplice de mi papi en esta aventura, estoy muy feliz de que hayas encontrado la felicidad al lado de una gran mujer y ser humano, que llegó a convertir nuestra casa en un hogar real”, señaló.

Sin embargo, el mensaje también tuvo un momento de humor cuando decidió advertirle directamente a su padre: “¡Carlos Barraza a portarse biennn! Jajajaja, los adoro mi pequeña pero gran familia”.

Así, Gaela combinó felicitaciones, cariño y una particular dosis de humor ante la próxima boda. Su mensaje rápidamente llamó la atención por mezclar ternura, complicidad y humor familiar.

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