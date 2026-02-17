‘Tomate’ Barraza rompe su silencio tras reveladores chats con expareja de su primo

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Carlos ‘Tomate’ Barraza reapareció tras la polémica con la expareja de su primo, Andrea Muñoz. El cantante fue consultado por los comprometedores chats que reveló Muñoz en “Magaly TV, la firme”, donde demuestra la cercanía que tenía con el salsero.
