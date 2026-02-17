‘Tomate’ Barraza rompe su silencio tras reveladores chats con expareja de su primo

Carlos ‘Tomate’ Barraza reapareció tras la polémica con la expareja de su primo, Andrea Muñoz. El cantante fue consultado por los comprometedores chats que reveló Muñoz en “Magaly TV, la firme”, donde demuestra la cercanía que tenía con el salsero.

El cantante fue abordado a su salida del Aeropuerto Jorge Chávez, pero decidió permanecer en silencio inicialmente; sin embargo, luego respondió brevemente.

“¿'Tomate’ en qué momento confundiste las cosas? Lo que ella ha mostrado es (mensajes de) ‘Te amo’, ‘Te quiero’ y corazones. ¿Eso es propio de alguien?, ¿Querías el amor de tu sobrino o el amor de ella?”, fueron las consultas de los reporteros.

“Te voy a pedir que no me preguntes más cosas porque no voy a hablar nada. Prefiero mantener el silencio porque hay un pequeño de por medio. Yo tengo hijas”, agregó.

Finalmente, el cantante de Los Barraza descartó que haya actuado en favor de su sobrino para quedar bien frente a las personas.

“Nunca me he considerado nada. Yo no hago las cosas para que la gente hable de mí; lo hago de corazón. Yo ahorita no voy a decir nada porque a mí no me compete decir nada”, resaltó.