Suheyn Cipriani llora y asegura que no le guarda rencor a Macarius: “Nos hemos querido tanto”

Suheyn Cipriani asegura que no le guarda rencor a Macarius. (Foto: Captura de video)
Suheyn Cipriani ofreció una reciente entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contó detalles de su ruptura con el creador de contenido Macarius. A pesar de que fue él quien decidió finalizar su romance, la modelo pidió que no le tiren ‘hate’ al streamer en redes sociales.

