Suheyn Cipriani llora y asegura que no le guarda rencor a Macarius: “Nos hemos querido tanto”

Suheyn Cipriani ofreció una reciente entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contó detalles de su ruptura con el creador de contenido Macarius. A pesar de que fue él quien decidió finalizar su romance, la modelo pidió que no le tiren ‘hate’ al streamer en redes sociales.

En su declaración, la conductora de “Esto sí es amor” reafirmó que se encuentra afectada por el fin de su relación, a pesar de que solo duro dos meses.

“Me duele que me vean triste porque yo sé que le va a caer hate; pero no le tiren hate, yo sé que tal vez no estuvo tan enamorado de mí como para hacer esas cosas (viajar seguido y de sorpresa a Lima)”, señaló.

Suheyn Cipriani asegura que no le guarda rencor a Macarius. (Foto: Captura de video)

“Mejor que hayamos terminado bien y que la alarguemos y terminemos odiándonos. Para qué nos vamos a odiar si nos hemos querido tanto”, agregó.

Como se recuerda, en un reciente live, Suheyn Cipriani se mostró vulnerable y no pudo contener las lágrimas al reconocer que extraña a Macarius.

“Sí, estoy triste, ya me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas, como estoy deprimida el viernes cerré mi TikTok e Instagram y una amiga me llamó para cuadrarme y me dijo ‘tú trabajas con tus redes sociales, así que desah… y sigue en lo tuyo, llora lo que tengas que llorar y punto’”, confesó.