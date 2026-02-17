Suheyn Cipriani llora y asegura que no le guarda rencor a Macarius: “Nos hemos querido tanto”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Suheyn Cipriani ofreció una reciente entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contó detalles de su ruptura con el creador de contenido Macarius. A pesar de que fue él quien decidió finalizar su romance, la modelo pidió que no le tiren ‘hate’ al streamer en redes sociales.
