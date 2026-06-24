La modelo Samantha Batallanos aseguró que el nuevo romance su expareja Luis Felipe Zapata con Suheyn Cipriani es “un capítulo más”, agregando que el empresario suele mantener relaciones sentimentales breves con diversas mujeres.

Y es que, en declaraciones a ‘América Hoy’, respecto al éxito del vínculo entre Zapata y Suheyn, la modelo reflexionó que, antes de consolidar una relación, las personas deben conocerse de manera progresiva.

“Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas y de repente sí funciona y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis, ¿no?”, declaró Batallanos.

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Asimismo, detalló que su separación del empresario no implicó un distanciamiento real, manifestando que siempre han permanecido comunicados y presentes en la vida del otro de manera ininterrumpida. “Terminamos muy bien. De hecho, ni siquiera siento que alguna vez terminamos, o sea, siempre hemos estado juntos”, dijo.

“A pesar de que él ha estado tipo con todas las chicas con las que he estado, porque Luis tiene una variedad increíble de tener mujeres, yo siempre digo: ‘Oye, ya, por favor, ya’. Hoy una, mañana otra, pasa otra. Es así, Luis. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero, pero nada, yo lo adoro, lo amo”, agregó después.

Luis Felipe Zapata | Foto: Magaly TV (Captura)

Samanta Batallanos revela que Marcelo Tinelli le daba likes a sus historias en Instagram mientras estaba con su amiga 'mi letra'. Critica su follow temporal, lo compara con jugadores de fútbol que buscan atención y defiende a su amiga, afirmando que merecía más que humillaciones y ropa humilde. Lo califica de 'pin' y cuestiona su capacidad para resolver.

Batallanos habla sobre el nuevo novio de Suheyn: “Soy el amor de su vida”

Finalmente, Batallanos reafirmó su afecto por el empresario, descartando que sus declaraciones o su cercanía actual afecten a la nueva pareja, al considerarse la persona más importante en el historial sentimental de Zapata.

“No, definitivamente yo soy el amor de su vida. O sea, de hecho, es la persona con la que yo mejor me he llevado siempre después de haber terminado. Y yo lo respeto mucho, lo quiero mucho y, como te digo, siempre voy a velar por su felicidad y no creo que eso sea molestia para ella, o sea, todo lo contrario”, concluyó.

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