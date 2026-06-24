Batallanos dejó entrever que Cipriani se sumaría a una lista de compromisos previos de su expareja | Foto: Instagram / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Batallanos dejó entrever que Cipriani se sumaría a una lista de compromisos previos de su expareja | Foto: Instagram / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Samantha Batallanos aseguró que el nuevo romance su expareja Luis Felipe Zapata con Suheyn Cipriani es “un capítulo más”, agregando que el empresario suele mantener relaciones sentimentales breves con diversas mujeres.

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