Por Redacción EC

Dentro de la polémica separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, las críticas no dejan de cesar contra la actriz peruana por parte de los periodistas argentinos. Sin embargo, desde Perú, la modelo Samantha Batallanos ha salido en su defensa con una revelación que nadie se lo esperaba. Antes de brindar el inesperado secreto, la modelo aconsejó a Milett que debería estar con alguien mejor que el presentador extranjero. “Ella debería estar con un chico más acorde a su edad, más regio, no con un señor que ya pasó de moda en todo sentido”, señaló. Cabe resaltar que el conductor argentino, quien tuvo su programa muy sintonizado en los 90, tiene actualmente 66 años de edad, mientras que la actriz Milett Figueroa tiene 33.