Dentro de la polémica separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, las críticas no dejan de cesar contra la actriz peruana por parte de los periodistas argentinos. Sin embargo, desde Perú, la modelo Samantha Batallanos ha salido en su defensa con una revelación que nadie se lo esperaba. Antes de brindar el inesperado secreto, la modelo aconsejó a Milett que debería estar con alguien mejor que el presentador extranjero. “Ella debería estar con un chico más acorde a su edad, más regio, no con un señor que ya pasó de moda en todo sentido”, señaló. Cabe resaltar que el conductor argentino, quien tuvo su programa muy sintonizado en los 90, tiene actualmente 66 años de edad, mientras que la actriz Milett Figueroa tiene 33.

¿Qué más le dijo Samantha Batallanos a Milett a pesar que la actriz aseguraba en todo momento que él le era fiel?

Samantha Batallanos reveló en el programa “Arriba mi Gente” que Marcelo Tinelli estuvo siguiéndola en las redes sociales. Además, indicó que para llamar su atención le puso corazones en sus historias convirtiéndose en uno de sus seguidores. “Fue más de una oportunidad en la que Tinelli trataba como siempre captar mi atención, mientras que Milett aseguraba que él le era fiel en todo momento”, indicó la modelo. Hace unos días, la exMiss Grand International Perú manifestó que su amiga se le veía muy apagada, sin brillo y le recomendó darle vuelta a la página de esta historia y desearle mucha suerte. También le aconsejó ser más selectiva y encontrar a una alguien que le aporte entusiasmo y mucha energía.

¿Qué otros personajes de la farándula defendieron a Millet Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli?

Por otro lado, otros personajes también salieron a defender a Milett Figueroa. Tal es el caso del productor de eventos y manager Giancarlo Cossio, quien pidió a Marcelo Tinelli devolver las pertenencias de la actriz, ya que todavía se encuentran retenidas en su casa después de su separación. Asimismo, criticó la actitud del argentino por no respetar el luto de amor que una mujer tiene cuando rompe una relación, pues de inmediato comenzó a salir con Rossana Almeyda. También sintió mucha decepción cuando la prensa argentina criticó a la peruana, pero Tinelli no la defendió en ningún momento.

“Mándale sus cositas de mi amiga y quédate con esa ‘payasa’” se manifestó Giancarlo Cossio para rereferirse a Rossana Almeyda

Cuando parecía que la ruptura llegó a un punto final, el productor calificó de “payasa” a la empresaria Rossana Almeyda quien habría entrado a la casa de Tinelli cuando sabía que Milett estaba allí. “Puedes mandarle sus cositas a mi amiga porque ha dejado todo en tu casa. Así como la payasa esa que entró. Así que puedes mandárselo”, sentenció Giancarlo.

Por último, para acabar la historia del fracaso de esta relación, Milett ya no piensa regresar a Argentina a pesar de los compromisos de trabajo que tenía en dicho país. Cabe recordar que ella tenía vínculos con el reality de “La familia Tinelli”, con el que ahora es su ex novio. Sin embargo, la artista incluso aseguró que ya cambió de número de celular. “Con eso te digo todo”, finalizó Cossio.