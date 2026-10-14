¡No se guardó nada! Magaly Medina arremete contra ‘Peluchín’ tras llamarla ‘miserable’ | Composición EC: @magalymedinav / @rodgonzalezl
¡No se guardó nada! Magaly Medina arremete contra ‘Peluchín’ tras llamarla ‘miserable’ | Composición EC: @magalymedinav / @rodgonzalezl
Por Redacción EC

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Rodrigo González vuelve a generar polémica luego de que ambos protagonizaran un intercambio de críticas. Esta vez, la conductora decidió responder a su examigo, quien la calificó de “miserable” por sus declaraciones sobre la fallecida comunicadora y candidata a gobernadora regional conocida como la ‘China Polo’. Lejos de mantenerse al margen, la periodista de ATV lanzó fuertes calificativos contra el presentador de ‘Amor y fuego’ y cuestionó algunas de sus decisiones frente a las cámaras. Además, recordó episodios de su trayectoria para explicar por qué considera que sus principios son distintos a los de González. A continuación, te contamos qué dijo Magaly Medina sobre el popular ‘Peluchín’ y cuáles fueron los motivos que expuso para marcar distancia de su antiguo amigo.

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