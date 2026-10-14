El enfrentamiento entre Magaly Medina y Rodrigo González vuelve a generar polémica luego de que ambos protagonizaran un intercambio de críticas. Esta vez, la conductora decidió responder a su examigo, quien la calificó de “miserable” por sus declaraciones sobre la fallecida comunicadora y candidata a gobernadora regional conocida como la ‘China Polo’. Lejos de mantenerse al margen, la periodista de ATV lanzó fuertes calificativos contra el presentador de ‘Amor y fuego’ y cuestionó algunas de sus decisiones frente a las cámaras. Además, recordó episodios de su trayectoria para explicar por qué considera que sus principios son distintos a los de González. A continuación, te contamos qué dijo Magaly Medina sobre el popular ‘Peluchín’ y cuáles fueron los motivos que expuso para marcar distancia de su antiguo amigo.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ MAGALY MEDINA A ‘PELUCHÍN’ TRAS LLAMARLA ‘MISERABLE’?

Magaly Medina no tuvo reparos en pronunciarse sobre las declaraciones de Rodrigo González cuando le preguntaron por el calificativo que utilizó en su contra. Durante una entrevista con ‘Malvina Espectáculos’, la conductora respondió de manera contundente y dejó claro que no comparte la opinión que su antiguo compañero tiene de ella.

La presentadora de ATV se refirió al conductor de ‘Amor y fuego’ con una expresión despectiva y puso en duda su posición dentro del medio televisivo. “¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa”, manifestó la periodista, quien no ocultó su molestia ante las críticas recibidas.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CUESTIONÓ LAS INVITACIONES DE ‘PELUCHÍN’ A SU PROGRAMA?

Magaly Medina también criticó que Rodrigo González recibiera en su espacio televisivo a personas que hablan mal de ella. La conductora cuestionó esta decisión y dejó entrever su incomodidad ante la posibilidad de que su examigo les diera pantalla a quienes mantienen una postura negativa hacia su persona.

“Este hombrecito, en su odio irracional, ha perdido toda cuestión de principios. ¿A tu examigo le harías algo así? Yo ni a mi peor enemiga se lo hice”, expresó, reafirmando así su rechazo a la actitud de quien alguna vez fue su amigo.

¿QUÉ RECORDÓ MAGALY MEDINA SOBRE SU RIVALIDAD CON GISELA VALCÁRCEL?

Para explicar su postura, la periodista recordó los enfrentamientos que protagonizó durante años con Gisela Valcárcel. Medina señaló que nunca invitó al padre de Ethel Pozo a su programa para hablar de la presentadora, pese a las diferencias que ambas mantenían.

“Por ejemplo, nunca se lo hice a Gisela. Yo no senté al padre de su hija en mi set, porque yo no voy a ir contra la escala de valores que tengo”, manifestó la conductora, al explicar por qué considera que su comportamiento es distinto al de ‘Peluchín’.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

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