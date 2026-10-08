Hace muchos años, ‘Así es la vida’ llevó a la pantalla historias y personajes que se ganaron un lugar especial entre los televidentes peruanos. Entre ellos estuvo una actriz que, tras permanecer alejada de la televisión y de la exposición mediática durante varios años, vuelve ahora a ser noticia por una razón completamente distinta. Esta vez, decidió compartir públicamente el difícil momento que enfrentó luego de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, una experiencia que comenzó con una pequeña señal en su cuerpo y terminó convirtiéndose en un largo proceso médico que marcó profundamente su vida. A partir de entonces, su manera de entender el cuidado de su salud también cambió por completo. ¿Qué descubrió y cómo afrontó esta dura etapa? A continuación, te contamos todo lo que reveló.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ DE ‘ASÍ ES LA VIDA’ QUE REVELÓ SU EXPERIENCIA?

Se trata de Sofía Bogani, recordada por interpretar a Jenny, una de las antagonistas de la popular serie peruana. Aunque lleva algunos años alejada de los espacios de entretenimiento, recientemente decidió contar lo que atravesó durante su experiencia con el cáncer de mama. La actriz explicó que jamás pensó que esta enfermedad formaría parte de su historia personal. “Yo nunca imaginé que el cáncer de mama iba a ser parte de mi vida”, manifestó al recordar el impacto que tuvo la noticia.

“Cuando me enteré de que estaba ahí, sentí desconcierto, confusión. No sabía qué hacer, no sabía lo que se venía”, comentó sobre la incertidumbre que vivió tras conocer el diagnóstico, según informa el diario La República.

Sofía Bogani. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

¿CÓMO DESCUBRIÓ SOFÍA BOGANI EL CÁNCER DE MAMA Y QUÉ PASÓ DESPUÉS?

Bogani contó que mantenía una vida saludable. Sin embargo, mientras residía en México, decidió revisar una molestia y detectó una masa. “Me toqué y encontré un bultito que medía 17 milímetros”, explicó.

Tras regresar al Perú, comenzó el proceso médico.Su tratamiento fue extenso e incluyó una mastectomía radical, además de quimioterapia, radioterapia, terapia biológica y tratamiento hormonal.

También recordó la rapidez con que avanzó la enfermedad. “Yo tenía un bultito en el extranjero y, a los 10 días de llegar a Lima, ya se habían convertido en dos”, señaló. Cuando fue operada, los ganglios ya estaban comprometidos.

¿QUÉ MENSAJE DEJÓ SOFÍA BOGANI TRAS AFRONTAR ESTA ENFERMEDAD?

Después de atravesar este proceso, Sofía Bogani asegura que su experiencia cambió la forma en que cuida su salud. Ahora presta mayor atención a cualquier señal o cambio en su cuerpo, pues comprendió que no se debe restar importancia a estas situaciones.

Luego de atravesar el tratamiento, Sofía Bogani reconoce que esta experiencia transformó profundamente su manera de enfrentar la enfermedad y valorar cada etapa de su recuperación. “El proceso es largo y la vida te cambia por completo, pero es necesario asumirlo; no desde el miedo, sino desde la responsabilidad”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de no postergar la atención médica: “Hoy sé que detectarlo a tiempo puede cambiarlo todo, porque cuando hablamos de cáncer, esperar no es una opción”.

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