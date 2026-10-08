¡Emotiva confesión! Actriz de ‘Así es la vida’ cuenta cómo enfrenta el cáncer | Foto: @sofibogani
¡Emotiva confesión! Actriz de ‘Así es la vida’ cuenta cómo enfrenta el cáncer | Foto: @sofibogani
Por José Templo

Hace muchos años, ‘Así es la vida’ llevó a la pantalla historias y personajes que se ganaron un lugar especial entre los televidentes peruanos. Entre ellos estuvo una actriz que, tras permanecer alejada de la televisión y de la exposición mediática durante varios años, vuelve ahora a ser noticia por una razón completamente distinta. Esta vez, decidió compartir públicamente el difícil momento que enfrentó luego de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, una experiencia que comenzó con una pequeña señal en su cuerpo y terminó convirtiéndose en un largo proceso médico que marcó profundamente su vida. A partir de entonces, su manera de entender el cuidado de su salud también cambió por completo. ¿Qué descubrió y cómo afrontó esta dura etapa? A continuación, te contamos todo lo que reveló.

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