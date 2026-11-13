La agenda del papa León XIV en el Perú continuará este sábado 14 de noviembre con una visita apostólica a la región Cajamarca, donde cumplirá una jornada marcada por actividades religiosas y encuentros con los fieles. Según el programa oficial difundido por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el pontífice partirá a las 9:10 a. m. desde Chiclayo, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que despegará de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

El recorrido aéreo tendrá una duración aproximada de 40 minutos y culminará a las 9:50 a. m. en el campo de aterrizaje Leoncio Prado, en Santa Cruz de Succhabamba, localidad situada a 2.035 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, el Santo Padre continuará por vía terrestre hasta el recinto eucarístico para participar en la ceremonia. Una vez concluida la celebración, regresará al punto de aterrizaje a la 1:15 p. m. para abordar nuevamente el helicóptero rumbo a Chiclayo.

A esta hora iniciará la misa del papa León XIV en la explanada del distrito de Santa Cruz

La jornada religiosa en Cajamarca tendrá su momento central a las 11:00 a. m., cuando el papa León XIV presida la santa misa y comparta su homilía ante una multitud de creyentes. La celebración se desarrollará en la explanada del distrito de Santa Cruz de Succhabamba, capital de la provincia de Santa Cruz, en un espacio ubicado a pocos pasos de la plaza de Armas de esta localidad cajamarquina.

Para recibir al pontífice, el lugar ha sido acondicionado con un estrado especial donde se desarrollará la ceremonia litúrgica. Las autoridades locales y representantes de la Iglesia esperan congregar a más de 100.000 personas, entre fieles que llegarán desde distintas provincias del norte y de la sierra peruana. Se prevé así una multitudinaria celebración marcada por la fe y la expectativa de escuchar el mensaje del santo padre.

El resguardo forma parte del Plan de Operaciones de Seguridad desplegado por el Ministerio del Interior

El despliegue de seguridad para acompañar la visita del papa León XIV a Cajamarca forma parte del Plan de Operaciones diseñado por el Ministerio del Interior, que contempla la movilización de cerca de 40.000 policías en todo el país. De ese contingente, 14.685 efectivos han sido destinados a Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, con el propósito de garantizar el orden y proteger a los asistentes durante las actividades del pontífice.

En la provincia de Santa Cruz, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan labores coordinadas con inspectores municipales de tránsito y personal de Serenazgo para reforzar la vigilancia en los alrededores del evento. A este operativo se suma un contingente de 1.000 efectivos del Ejército del Perú, desplegados en apoyo a las tareas de seguridad en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, ante la llegada de miles de fieles.

Esta son las siguientes alternativas oficiales para seguir la ceremonia en tiempo real

Los fieles que no puedan viajar hasta la explanada de Santa Cruz de Succhabamba también tendrán la oportunidad de acompañar al papa León XIV durante la celebración eucarística desde sus hogares. Para ello, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), encargado de la cobertura oficial de la visita apostólica, transmitirá la misa en directo a través de TVPerú. La señal estará disponible en televisión abierta y en diferentes operadores de cable.

Quienes deseen seguir la ceremonia podrán sintonizar el canal 7.3 de la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como Movistar TV en los canales 31 (SD) y 731 (HD), Claro TV en el 14 (SD) y 514 (HD), DirecTV en el 1190 y Best Cable en el 92. Asimismo, la transmisión estará disponible gratuitamente por internet mediante el canal oficial de TVPerú en YouTube y sus distintas redes sociales, permitiendo que más personas acompañen este encuentro religioso en tiempo real.

¿Qué requisitos se necesitan para el ingreso y tener las rutas de acceso a la misa del sumo pontífice?

A diferencia de las celebraciones previstas en Lima, hasta el momento las autoridades municipales y la organización eclesiástica no han publicado un mapa con las puertas peatonales ni los horarios de apertura para la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. No obstante, las disposiciones establecen que el acceso a la misa será gratuito, pero requerirá una entrada personal e intransferible con código QR, obtenida previamente a través de la plataforma Joinnus. Los asistentes también deberán presentar su DNI físico, mientras que los extranjeros tendrán que portar su carné de extranjería o pasaporte registrado.

Las medidas de seguridad también contemplan que los menores de edad cuenten con su propio boleto y asistan acompañados por sus padres o un adulto responsable, además de pasar por los controles de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del equipo organizador. Para quienes llegarán desde otras provincias, existen rutas terrestres que conectan con Santa Cruz desde Chiclayo, así como por la carretera Cajamarca-Hualgayoc-Chota-Lajas-Santa Cruz, cuyo recorrido toma aproximadamente cinco horas. También se han considerado los accesos desde Jaén y Cutervo a través de Cochabamba y Tambillo.

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