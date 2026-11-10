A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, la expectativa crece y el entusiasmo de los fieles de la Iglesia Católica se hace cada vez más evidente. Entre muestras de emoción, preparativos y expresiones de fe, el país se alista para recibir al pontífice en una visita que despierta gran interés. Mientras se ultiman los detalles de su recibimiento, también se conocen algunas particularidades de su desplazamiento por territorio nacional.

Durante sus viajes dentro del país, el papa utilizará aviones de LATAM, cuyos vuelos tendrán un detalle especial: un menú diseñado para representar la riqueza gastronómica de las regiones peruanas que atraviese. La propuesta busca convertir cada trayecto en una experiencia vinculada con los sabores y las tradiciones del Perú. La propia aerolínea dio a conocer la carta oficial que acompañará al pontífice durante sus recorridos.

Así será la distribución para los desplazamientos del papa León XIV por territorio peruano

Los preparativos para los desplazamientos del papa León XIV por territorio peruano incluyen una aeronave especialmente acondicionada para la ocasión. LATAM pondrá a su disposición un Airbus A320neo, con capacidad para 180 pasajeros, que fue presentado y bendecido el 9 de noviembre en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de la aerolínea, en el aeropuerto Jorge Chávez. El avión luce el escudo papal y el logotipo oficial de la visita, símbolos que lo distinguen para esta importante misión.

Durante los cuatro vuelos programados dentro del país, la distribución de los asientos tendrá un orden especial para el pontífice, su comitiva y los periodistas acreditados por el Vaticano. Según informó El Comercio, León XIV ocupará la primera fila, su delegación se ubicará hasta la fila 13 y los comunicadores viajarán desde la fila 14. Asimismo, agentes de seguridad del Vaticano revisarán la aeronave tres horas antes de cada recorrido. Un detalle particular es que el papa viajará en un asiento de pasillo, tal como acostumbraba hacerlo durante sus años como misionero y obispo en el Perú.

¿Qué comerá el papa León XIV cuando recorra por Lima a Chiclayo para que pruebe los sabores nacionales?

La propuesta gastronómica que acompañará al papa León XIV durante sus recorridos por el Perú también tendrá un sello especial. En el vuelo de Lima a Chiclayo, previsto para el 13 de noviembre a primera hora, la aerolínea ofrecerá un desayuno inspirado en la tradicional cultura sanguchera peruana. Entre las opciones figuran sándwich de pollo con apio, butifarra y wrap caprese, además de una alternativa con pavo norteño, pollo a la brasa y wrap griego.

La experiencia continuará el 15 de noviembre, cuando el pontífice viaje de Chiclayo a Cusco, con una propuesta de desayuno que repetirá las mismas alternativas. Ambas opciones estarán acompañadas de frutas frescas de temporada y café peruano de especialidad, como parte de una selección pensada para destacar los sabores nacionales. De esta manera, cada trayecto se convertirá también en una oportunidad para acercar al papa a la diversidad gastronómica del país.

De Cusco a Pucallpa el menú para el pontífice cambiará para cerrar su recorrido con otros sabores

Desde las alturas del Cusco, el viaje del papa León XIV hacia Pucallpa estará acompañado por una propuesta gastronómica que marca el encuentro entre los Andes y la Amazonía. El chef James Berckemeyer ha preparado un plato de roast beef de lomo, acompañado de pesto andino, quinua tricolor y una delicada vinagreta de finas hierbas. Para cerrar este recorrido de sabores, llegará a la mesa un suspiro de lúcuma con merengue de café, una combinación que reúne productos emblemáticos de la gastronomía peruana.

Más tarde, en el trayecto de Pucallpa a Lima, el menú cambiará de escenario y se internará en los sabores de la selva. El chef Aldo Yaranga ofrecerá una ensalada de pollo canga, preparado a las brasas al estilo amazónico, acompañado de chonta, palmito, palta y tomate. Así, mientras el avión deja atrás la Amazonía, el corazón tierno de la palmera llevará hasta la mesa del Pontífice uno de los sabores más representativos de la cocina amazónica.

Para esta fecha está programado la comida norteña con el clásico arroz con pato a la chiclayana

El viaje de regreso del papa León XIV a Roma, programado para el 16 de noviembre, tendrá un significado especial desde el punto de vista gastronómico. Para este trayecto, LATAM utilizará un Boeing 787-9 Dreamliner, una aeronave de fuselaje ancho y largo alcance, en la que el pontífice disfrutará de un almuerzo inspirado en la cocina norteña. La carta incluirá arroz con pato a la chiclayana, asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates.

La elección del plato principal no será casual, pues el arroz con pato representa un guiño a Chiclayo, ciudad con la que León XIV mantiene un vínculo especial por sus años como obispo. Pero la experiencia culinaria continuará durante el vuelo con otras delicias peruanas, entre ellas un sándwich de pollo a la brasa en pan brioche, chifles de Piura, chocotejas y King Kong de manjar blanco. Así, el pontífice llevará consigo un último recuerdo de los sabores que distinguen al Perú antes de emprender su retorno a Roma.

Algunos datos curiosos con respecto a la comida del papá y el logo papal del avión

Detrás de la propuesta culinaria preparada para el papa León XIV también hubo algunas indicaciones particulares desde el Vaticano. Una de ellas fue evitar la inclusión de pescado en los menús que se servirían durante los desplazamientos aéreos. Pese a esta solicitud, LATAM señaló que el pontífice se mostró dispuesto a probar las preparaciones y recibir las sorpresas gastronómicas organizadas especialmente para su visita.

Por otro lado, la imagen que distingue al avión papal tiene un significado que va más allá de lo decorativo. El diseño reproduce la identidad oficial de la visita apostólica de León XIV al Perú, cuyo lema es “Abramos el corazón”. Según confirmó LATAM, tanto este emblema como el escudo papal fueron incorporados al fuselaje del Airbus A320neo, convirtiendo la aeronave en parte de los símbolos que acompañarán el recorrido del pontífice por el país.

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