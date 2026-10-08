La presencia de BTS en Perú sigue dejando momentos inesperados para sus miles de seguidores, y recientemente fue Taehyung quien sorprendió al compartir una experiencia que rápidamente despertó el entusiasmo de ARMY. El cantante aprovechó su estadía en Lima para acercarse a uno de los sabores más representativos de nuestro país, el ceviche, y no dudó en contarles a sus seguidores qué impresión le dejó. Su reacción, además, estuvo acompañada de un curioso detalle que hizo todavía más especial su comentario y que generó todo tipo de respuestas entre los fanáticos peruanos. Mientras continúa disfrutando de su paso por el país junto a los demás integrantes de la agrupación, V también ha mostrado interés por conocer más de nuestra cultura. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO TAEHYUNG DE BTS TRAS PROBAR EL CEVICHE PERUANO?

El integrante de BTS aprovechó su permanencia en Lima para acercarse a algunos sabores característicos de la gastronomía peruana. Entre las preparaciones que degustó estuvo el ceviche, una de las comidas más reconocidas del país. La experiencia quedó registrada en sus historias de Instagram, donde mostró parte de los alimentos que tuvo la oportunidad de probar durante su estadía.

Más tarde, V utilizó Weverse para compartir con sus seguidores una breve impresión sobre el plato. El cantante escribió el comentario en español y reveló cuál fue el elemento que más le gustó de la preparación. “Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, señaló Taehyung, provocando una rápida reacción entre sus seguidores peruanos, según informa el diario La República.

BTS ya recorre Lima y prueba el plato bandera: el cebiche. / Difusión

¿POR QUÉ TAEHYUNG HA LLAMADO LA ATENCIÓN DURANTE SU VISITA A PERÚ?

Desde que llegó al país, V ha mostrado entusiasmo por conocer algunos aspectos de la cultura peruana. El artista manifestó, por ejemplo, su interés en visitar Machu Picchu y también utilizó términos vinculados con la gastronomía local, como “causa”, en sus publicaciones. Para sus seguidores, estos gestos reflejan el interés que viene mostrando por familiarizarse con las costumbres de los lugares que visita.

Además, la relación de Taehyung con Latinoamérica no es nueva, pues anteriormente también tuvo acercamientos con la cultura de otros países de la región. Esta vez, su paso por Perú le permitió conocer de cerca algunos de los sabores más representativos de nuestra cocina.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ BTS EN LIMA COMO PARTE DEL ARIRANG WORLD TOUR?

BTS ya realizó su primer concierto en Lima este 7 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. La agrupación continuará con su paso por la capital peruana con otros dos espectáculos programados para el 9 y 10 de octubre, completando así las tres fechas previstas en el país.

Los conciertos tienen una duración aproximada de tres horas y reúnen a RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook frente a miles de seguidores. Las presentaciones cuentan con entradas agotadas y mantienen expectante a ARMY, especialmente por la posibilidad de que el repertorio presente algunas variaciones entre una jornada y otra, tal como ocurrió en sus último conciertos ofrecidos.

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