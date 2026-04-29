Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La actriz Sofía Bogani presentará su nuevo unipersonal titulado “Visita inesperada” a partir del 19 de mayo en el Teatro de Lucía, con funciones programadas para los martes y miércoles a las 8:00 p.m., donde relata su experiencia tras ser diagnosticada de cáncer.
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