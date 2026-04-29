La actriz Sofía Bogani presentará su nuevo unipersonal titulado “Visita inesperada” a partir del 19 de mayo en el Teatro de Lucía, con funciones programadas para los martes y miércoles a las 8:00 p.m., donde relata su experiencia tras ser diagnosticada de cáncer.

Bajo la dirección de Jesús Alvarez Betancourt, y mediante recuerdos y preguntas abiertas al público, Bogani relata cómo su vida cambió de rumbo, utilizando la sensibilidad y el optimismo para afrontar la incertidumbre que genera esta enfermedad.

CONOCE MÁS: Recuerdan a Manolo Rojas en misa por el primer mes de su fallecimiento

A diferencia de las narrativas dramáticas convencionales, Bogani propone un espacio de encuentro basado en la honestidad y la sensibilidad, compartiendo con los asistentes diversos recuerdos, interrogantes y revelaciones que surgieron durante su tratamiento.

Un comunicado de prensa de la artista señala que más que un testimonio médico, la pieza explora cómo los sueños pueden cambiar de forma y cómo el miedo logra convivir con el sentido del humor. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

VIDEO RECOMENDADO: