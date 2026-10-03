icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Érika Villalobos y Fernanda Miyashiro debutan juntas en escena con “Hasta que caigan las estrellas”
Érika Villalobos y Fernanda Miyashiro debutan juntas en escena con “Hasta que caigan las estrellas”
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Ángel Navarro Quevedo

Fernanda Miyashiro no llama “papá” al actor que interpreta a su padre. Prefiere decirle por su nombre, y él responde de la misma manera. Esas son algunas de las reglas que ella y su madre, Érika Villalobos, se han impuesto para que el cariño real no se cruce con el que exige la ficción de “Hasta que caigan las estrellas”, obra en la que debutarán juntas y que se estrena el 3 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

VIDEO RECOMENDADO

Cattone nos hace un tour por el teatro Marsano
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: