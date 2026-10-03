Fernanda Miyashiro no llama “papá” al actor que interpreta a su padre. Prefiere decirle por su nombre, y él responde de la misma manera. Esas son algunas de las reglas que ella y su madre, Érika Villalobos, se han impuesto para que el cariño real no se cruce con el que exige la ficción de “Hasta que caigan las estrellas”, obra en la que debutarán juntas y que se estrena el 3 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

“Me pareció perfecto trabajar con ella porque, además de ser mi hija, tenía casi la edad de su personaje. Además, se encuentra en un momento de su vida en el que puede juntar pasiones y trabajo”, cuenta Villalobos, quien sigue atentamente el trabajo de su hija desde que debutó en televisión en 2023, a los 13 años, en la telenovela “Perdóname”.

El elenco de “Hasta que caigan las estrellas” incluye a Bianca Bazo, Luciana Blomberg, Lucho Cáceres y Melania Urbina.

En la obra, Villalobos interpreta a Roxana, la mayor de tres hermanas de una familia de San Miguel. “Es muy mandona”, describe a su personaje. “Le gusta hacer siempre lo que ella quiere, aunque es muy unida a sus hermanas”, completa. Se reconoce perfeccionista como su personaje, aunque, aclara, no tan radical y bastante más empática.

Por su parte, Fernanda da vida a Luana, una adolescente de 16 años, hija de Roxana y José. “Muestra bastante las cosas por fuera, pero sigue siendo una chica joven que no entiende ciertas situaciones”, explica, mientras su madre describe su carácter. “Fernanda es más perceptiva, a ella no se le escapan los detalles”, agrega.

La obra, dirigida por Mikhail Page, adapta la pieza británica “Till the Stars Come Down” a un verano limeño.

Trabajar en familia

“Hasta que caigan las estrellas” es la versión peruana de “Till the Stars Come Down”, de la dramaturga británica Beth Steel, estrenada en 2024 y nominada a dos premios Olivier. El director Mikhail Page trasladó la trama a un verano limeño, donde una familia numerosa celebra la boda de Silvia con Reiner, su novio venezolano. En el original, el prometido era polaco, sin embargo, se realizaron ciertos cambios para adaptarla a la realidad actual.

En medio de esa trama madre e hija se adentran en sus personajes, algo que también puede significar fricciones. “Vamos a chocar en la casa, con el trabajo igual, es inevitable, pero se hará con todo el amor del mundo”, dice la actriz, quien procura no invadir el terreno de su hija. Si a Fernanda le toca ensayar una escena a solas, es ella quien decide si su madre se queda o se retira. “Confiar en el trabajo de mi hija es parte del trabajo como madre y como actriz. Es un punto en común”, explica.

Érika Villalobos da vida a Roxana, una madre perfeccionista y de carácter dominante.

Para Érika, verla dar sus primeros pasos sobre las tablas despierta un ejercicio de memoria. “Aparece este espejo inevitable de verse reflejada en sus propios inicios”, reflexiona. Ella debutó en 1996 y no ha dejado los escenarios desde entonces. También pasó por “Torbellino”, ganó “Tu Cara Me Suena” en 2013 y compitió en “El Gran Show”. “Es bueno tener a alguien que te guíe por ese camino, y quién mejor que la madre para ello”, agrega.

Sobre el escenario, ambas se olvidan por unos instantes de las conversaciones durante la cena, los días en que Miyashiro llega del colegio para involucrarse en otro tipo de relación madre e hija que pide la obra. “A diferencia de la vida real, no vamos a estar ahí abrazándonos como en cualquier otro momento”, cuenta Fernanda. En la obra ambas comparten elenco con Bianca Bazo, Luciana Blomberg, Lucho Cáceres, Johan Escalante, Alfonso Santistevan, Liliana Trujillo, Melania Urbina, Marcela Valer y Mario Velásquez.

Cuando termina el ensayo, Roxana y Luana se quedan en el libreto de Page, y madre e hija salen tal como entraron, aunque cada vez entendiéndose más la una a la otra. Miyashiro, que hasta hace poco solo veía actuar a su madre desde una butaca, lo dice explica así: “Tengo la oportunidad de ver su trabajo como actriz y aprender, en el proceso, a cómo ser una actriz tan buena como ella”.