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Merly Morello y Diego Pérez protagonizan “Romeo y Juli”, la obra del dramaturgo galés Gary Owen que reinterpreta el clásico de William Shakespeare desde una realidad social contemporánea. (Foto: Luis López)
Merly Morello y Diego Pérez protagonizan “Romeo y Juli”, la obra del dramaturgo galés Gary Owen que reinterpreta el clásico de William Shakespeare desde una realidad social contemporánea. (Foto: Luis López)
Por Ángel Navarro Quevedo

Romeo tiene veinte años y ya carga con una vida entera. Una hija pequeña, trabajos inciertos, un barrio que no promete demasiado. Juli -nombre contemporáneo para Julieta-, en cambio, mira hacia otro horizonte: estudiar en Cambridge, escapar del destino que parece escrito para quienes nacen en su misma calle. Se conocen, se enamoran. Y de pronto el problema aparece: el amor. Así empieza “Romeo y Juli”, la obra del dramaturgo galés Gary Owen que llega al Teatro Británico bajo la dirección de Mikhail Page.

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