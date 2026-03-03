Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Emilia Drago en una de las secuencias musicales de "Vívelo conmigo".
Emilia Drago en una de las secuencias musicales de "Vívelo conmigo".
/ JUAN ANTONIO PEREYRA
Por Redacción EC

La actriz y bailarina peruana Emilia Drago regresa a los escenarios con Vívelo Conmigo, un espectáculo que combina danza, música en vivo y memoria personal en una celebración de la identidad cultural del país. El estreno será el jueves 12 de marzo a las 8:00 p.m. en el Teatro NOS PUCP.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: