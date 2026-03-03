La actriz y bailarina peruana Emilia Drago regresa a los escenarios con Vívelo Conmigo, un espectáculo que combina danza, música en vivo y memoria personal en una celebración de la identidad cultural del país. El estreno será el jueves 12 de marzo a las 8:00 p.m. en el Teatro NOS PUCP.

Bajo la dirección coreográfica de Adrián Uribe y con dirección general de la propia Drago, la propuesta articula un recorrido escénico que conecta lo íntimo con lo colectivo. La artista toma experiencias de su vida y las enlaza con danzas tradicionales de la costa, la sierra y la selva, construyendo un relato que rinde homenaje a las raíces peruanas desde una mirada contemporánea.

En escena participarán más de diez músicos en vivo y cerca de cincuenta bailarines, quienes interpretarán cuadros representativos de diversas regiones del país. El montaje no solo exhibe diversidad de ritmos y coreografías, sino que también revela cómo estas expresiones han acompañado y marcado el camino personal y artístico de la intérprete.

El componente musical se potencia con la participación especial de Mónica Dueñas y Sandra Muente, cuyas voces se integran en momentos clave del espectáculo. Su presencia amplía el diálogo entre danza y canto, reforzando la experiencia sonora y el carácter celebratorio de la puesta en escena.

Un elemento simbólico del montaje es el Kusillo, personaje del altiplano andino que actúa como guía dentro del relato. Con un tono lúdico y poético, conduce al espectador por un viaje donde tradición y emoción se entrelazan, aportando cohesión narrativa al espectáculo.

Para Drago, Vívelo Conmigo es “un viaje de conexión con nuestras raíces” y una invitación a redescubrir aquello que define la identidad peruana. La artista sostiene que la cultura no es solo memoria, sino herencia viva que debe transmitirse a las nuevas generaciones. Así, la obra se presenta como una experiencia pensada para el disfrute en familia, que combina calidad escénica, sensibilidad artística y un mensaje claro: celebrar y preservar la riqueza cultural del Perú.