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Resumen

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El negocio es sencillo. Entras a redes sociales, buscas anabólicos, escribes un mensaje privado preguntando cómo aumentar masa muscular, y en cuestión de minutos tienes una recomendación, un precio y un número de Yape. Nadie te pide receta médica o si tienes una enfermedad preexistente. Así funciona el mercado ilegal de esteroides anabólicos en el Perú desde plataformas digitales como TikTok, Instagram y WhatsApp.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.