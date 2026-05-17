Lo que viene a continuación es el resultado de una investigación de compra encubierta. Contactamos a tres vendedores distintos, adquirimos sus productos y verificamos su legalidad con la autoridad sanitaria competente. Lo que encontramos supera cualquier advertencia que hayas leído en el gimnasio.

“El ciclo Magro T”: cómo compramos esteroides en Instagram

La primera parada fue la cuenta de Instagram Landerlan Oficial Peru. Nos sorprendió ya que la empresa existe, pero no en Perú, por lo que era una cuenta que se hacía pasar por la original; además, en 2024, DIGEMID había emitido una alerta oficial contra la tienda virtual landerperu.com por comercializar esteroides anabólicos con receta médica a través de internet. Dos años después, la cuenta sigue activa, con publicaciones y un número de contacto disponible.

Escribimos. Nos respondieron de inmediato. Nos recomendaron el llamado “ciclo Magro T”: 100 pastillas de Winstrol (stanozolol) y una solución inyectable de Testosterona Propionato, cuya combinación promete aumentar la masa muscular. Precio total: S/ 350, más S/ 17 de delivery. El pago, nos indicaron, debía hacerse al Yape de Patrick Quintana.

El número que nos dieron para el depósito coincide con el que Patrick Quintana Truyenque tiene a su nombre. Al buscarlo por redes sociales, encontramos un perfil de Threads donde se presenta públicamente como CEO de Landerlan Perú, aunque él niega tener redes sociales. En Instagram se lo ve en fiestas, visitando lugares turísticos y hasta posando junto a un helicóptero. Un símbolo llamativo que encontramos fue la bandera de Paraguay en su biografía. Según confirmó la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), los esteroides anabólicos de Landerlan provienen de ese país y no cuentan con registro sanitario en el Perú, por lo que son considerados falsificados o de contrabando.

Asimismo, la cuenta que se hace pasar por Landerlan, nos aseguró que la solución de Testosterona Propionato “te lo inyectan sin problemas en boticas y farmacias”. Esto lo probaremos más adelante.

Cuando contactamos a Patrick Quintana Truyenque, indicó que prestaba su Yape a sus entrenadores de nacionalidad venezolana y que no sabía que vendían anabólicos. Unas horas después el Instagram donde aparecía cambió a privado, su descripción era diferente y la cuenta Threads era inubicable.

A través de WhatsApp nos pidieron realizar un depósito a Patrick Quintana, quien en su cuenta de Threads se adjudica ser CEO de Landerlan en Perú, marca que no se comercializa en el país, según DIGEMID.

El gerente comercial que vende esteroides por WhatsApp

La segunda cuenta que visitamos fue la de American Pharma Labs, también en Instagram. En su descripción figura el nombre de su CEO: Matthew Stefan Maisterow, quien no tiene reparos en recomendar anabólicos en videos por redes sociales.

“Si yo quiero ganar masa muscular, pero sin mucha acumulación de grasa entonces un ciclo básico y bueno sería primobolán y un anavar… Prueben este ciclo básico y les va a ir súper bien”, comenta.

Mathhew Stefan Maisterow, CEO de la cuenta American Pharma Labs, recomienda anabólicos de forma pública. Foto: Instagram

Al contactar la cuenta de American Pharma Labs por Instagram nos ofrecieron Anavar (oxandrolona). Nos pidieron nuestro número y de inmediato nos escribieron al WhatsApp. Esperábamos hablar con Stefan Maisterow, pero en su lugar nos contestó Raúl Arbulú Palma, quien se presentó como gerente comercial de American.

Arbulú nos ofreció 50 pastillas de Anavar (oxandrolona) por S/ 180, sin recetas ni preguntas. El pago fue a su Yape personal. La entrega fue coordinada directamente con él. Además, el número del que se comunicó aparece en su propio perfil de Instagram, donde se lo ve con figuras conocidas de la televisión peruana y promocionando marcas.

Según DIGEMID, el anavar no tiene registro sanitario en el Perú. Su comercialización es, por definición, ilegal.

Nos comunicamos con Arbulú quien aseguró que el “Team American, se encarga de brindar información”; sin embargo, él, quien es parte del Team, nos ofreció no solo anavar, sino también anadrol. Mientras de Maisterow no obtuvimos respuesta.

Verificamos en SUNEDU si Arbulú o Maisterow contaban con algún grado académico en medicina o ciencias de la salud. No encontramos resultados para ninguno de los dos.

Raúl Arbulú Palma nos ofreció Anavar por S/ 180 y Anadrol por S/ 160. hicimos el depósito del primero a su Yape. Foto: Instagram

Trembolona usada para el ganado

El caso más perturbador llegó desde TikTok. La cuenta Anabólicos Lima Perú deja su número de contacto en la descripción del perfil. Les escribimos. Nos ofrecieron Winstrol (estanozolol) y Testosterona. Quisimos ver qué más tenían.

Nos ofrecieron y vendieron Trembolona de acetato en solución líquida —un compuesto diseñado principalmente para inyectárselos a animales de granja, con el objetivo de aumentar su masa muscular antes del sacrificio para que su valor aumente— y Anadrol (oximetolona) en pastillas. El paquete completo: S/ 260. El adelanto de S/ 30 debía pagarse a la empresa Innovatek Perú SAC, cuyo titular es Eddy Rogers Rojas Anaya. El saldo restante se realizó al momento de la entrega al Yape de Mauricio Sarmiento, quien tenía una foto de perfil en su WhatsApp que coincidía con el Instagram del usuario @sarmiento_63.

Unas horas después, un motorizado nos dejó los productos en la puerta. Ninguna advertencia médica, no nos solicitaron receta ni preguntaron nada. Solo los productos en una caja de cartón con cinta adhesiva.

Buscamos a Eddy Rojas, dueño de Innovatek Perú SAC, a quien le mostramos la foto y número de Mauricio Sarmiento, él nos confirmó su identidad. Asimismo, dijo que Sarmiento le pidió su número para recibir yapes, pero no sabía que vendía anabólicos. “Ahora voy a hablar con él”, dijo.

Por su parte, Mauricio Sarmiento, negó todo, incluso cuando le preguntamos sobre Eddy Rojas. “No sé de qué me estás hablando”, respondió. Horas después la cuenta de Instagram donde aparecía cambió a modo privado.

La cuenta de Anabólicos Lima Perú pidió yapear a Innovatek y a Mauricio Sarmiento. Foto: WhatsApp

Las boticas que sí inyectan

Recordamos lo que nos había dicho la empresa que se hace pasar por Landerlan: que cualquier botica aplicaría el producto sin problema. Fuimos a dos establecimientos en el distrito de Jesús María con la solución inyectable y lo pusimos a prueba.

Ninguna nos pidió receta médica. Solo una de ellas hizo una búsqueda rápida en internet sobre la Trembolona; se sorprendió al descubrir que era un compuesto veterinario con efectos secundarios severos y se negó a aplicarla. La otra botica aceptó sin objeciones. Nos cobraron S/ 6 por la aplicación. Vimos cómo cargaban el líquido en la jeringa. Por supuesto, no dejamos que nos inyectaran. Nos retiramos antes de que el procedimiento se completara, pero comprobamos que sí estaban dispuestos a realizarlo sin pedir receta médica y sin revisar el registro sanitario del producto.

Personal de una botica no preguntó por receta médica para inyectar anabólicos. Foto: El Comercio.

DIGEMID los considera productos falsificados

Lida Hildebrandt Pinedo, directora de DIGEMID, fue contundente al evaluar todo lo que le presentamos. Cada uno de los productos adquiridos —Winstrol, Testosterona Propionato, Anavar, Anadrol, Trembolona— son considerados productos “falsificados” por carecer de registro sanitario. Su comercialización es ilegal e implica riesgos sanitarios que el Estado no puede certificar ni controlar.

“No tenemos garantía del cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficacia en el proceso de manufactura, tampoco en las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte… Pueden haber sustancias contaminantes, cancerígenas, que ponen en riesgo la salud”, afirmó.

Explicó además que los esteroides anabólicos tienen usos médicos muy específicos y restringidos como el tratamiento para el angioedema hereditario, desgaste muscular severo, osteoporosis, estados catabólicos o recuperación de enfermedades debilitantes. Siempre bajo supervisión médica. Nunca para el gimnasio.

Finalmente, pidió a la ciudadanía que denuncien estos casos a través de la web de DIGEMID para la decomisión de estos productos y recalcó que se puede hacer de forma anónima.

Daños catastróficos al cuerpo

John Cruzado, médico legista y familiar, indicó que los efectos a corto plazo son la aparición de acné en la espalda y glúteos, aumento de las mamas (ginecomastia), disfunción eréctil y cambios en la voz y de comportamientos, como el aumento de la ira.

Además, sostiene que “los efectos a largo plazo son catastróficos”, ya que, al aumentar la masa muscular, también aumenta el tamaño del corazón, por lo que este órgano tiene menos espacio para bombear sangre y comienza a sobreexigirse, bombeando cada vez menos sin descanso hasta al punto de debilitarlo y agotarlo, “lo que te puede llevar a una muerte súbita”.

Por su parte, el Dr. Víctor Carpio, secretario general de la Comisión Nacional Antidopaje del Perú (CONAD) y miembro de las comisiones médicas de CONMEBOL y Panam Sports, expresó que estos esteroides anabólicos también causan daños al cerebro, sistema hormonal y sobre todo al hígado, a pesar de que consumas un medicamento para protegerlo.

“El daño en el hígado es real y palpable. En el resto de órganos también. Entonces, todo lo que sea protección hepática (hígado) va a ser siempre insuficiente para las dosis y la frecuencia de uso que se tienen con los anabolizantes”, recalcó.

Esteroides anabólicos adquiridos por redes sociales. Foto: El Comercio

Ambos médicos están de acuerdo en que los esteroides anabólicos pueden causar dependencia. El Dr. Carpio apuntó a la vigorexia y cómo esta impide dejar de consumirlos.

“El estanozolol y la oxandrolona, te generan una sensación de que nunca es suficiente. En realidad, todos los anabólicos tienen ese efecto. Eso se llama vigorexia. Así tú estés muy desarrollado física y muscularmente, tu cerebro te ve delgado. Entonces esa vigorexia obliga a la persona a nunca salir del ciclo”, manifestó.

Mientras, el Dr. Cruzado mencionó que consumirlos generaría un círculo vicioso, debido a que las personas verán su cuerpo crecer, con mayor definición y musculatura, pero si dejan de consumirlos volverán a verse como antes.

“Cuando dejas de usarlos, el cuerpo retorna a la normalidad porque está utilizando una sustancia exógena (externa). Entonces, la persona al verse al espejo se verá desconfigurando y va a volver otra vez a ciclar”, finalizó.

Consecuencias legales

Según Miguel Ángel Puicón, fiscal provincial especializado en delitos aduaneros, las penas por vender productos de contrabando son de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad si superan los S/22.000 (4 UIT) y de productos falsificados va de 4 a 10 años. Sin embargo, estas aumentan si ocasionan lesiones graves o causan la muerte.

“Cuando ese producto falsificado llega al consumidor y le causa la muerte o produce lesiones graves la pena es de 8 a 15 años y en delitos de contrabando que causan un homicidio culposo la pena mínima es de 7 años”, indicó.

En nuestras narices

Un mensaje de WhatsApp. Una cuenta donde pagar. Una caja de cartón sin advertencias. Así de simple es destruir el hígado, el corazón o la fertilidad de alguien en el Perú de hoy. Los vendedores prometen músculo; los médicos describen muerte súbita, daños cerebrales y órganos afectados. DIGEMID los llama falsificados. La Ley indica penas de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, las cuentas siguen activas, los anabólicos continúan siendo recomendados por inexpertos y el acceso a ellos se mantiene disponible.