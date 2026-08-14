El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. de manera simultánea en todo el Perú. | Foto: GEC
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Simulacro Nacional Multipeligro
  • El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. de manera simultánea en todo el Perú. | Foto: GEC
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    El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. de manera simultánea en todo el Perú. | Foto: GEC

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    El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. de manera simultánea en todo el Perú. | Foto: GEC

  • Personal de un centro comercial en Jesús María realizó una simulación de atención y cuidado de personas afectadas ante una eventual emergencia. | Foto: GEC
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    Personal de un centro comercial en Jesús María realizó una simulación de atención y cuidado de personas afectadas ante una eventual emergencia. | Foto: GEC

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    Personal de un centro comercial en Jesús María realizó una simulación de atención y cuidado de personas afectadas ante una eventual emergencia. | Foto: GEC

  • Trabajadores y asistentes de un centro comercial en Jesús María participaron en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del ejercicio de evacuación. | Foto: GEC
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    Trabajadores y asistentes de un centro comercial en Jesús María participaron en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del ejercicio de evacuación. | Foto: GEC

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    Trabajadores y asistentes de un centro comercial en Jesús María participaron en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del ejercicio de evacuación. | Foto: GEC

  • Alrededor del centro comercial, trabajadores y asistentes formaron círculos de seguridad como parte de los protocolos de evacuación. | Foto: GEC
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    Alrededor del centro comercial, trabajadores y asistentes formaron círculos de seguridad como parte de los protocolos de evacuación. | Foto: GEC

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    Alrededor del centro comercial, trabajadores y asistentes formaron círculos de seguridad como parte de los protocolos de evacuación. | Foto: GEC

  • La Plaza de Armas de Lima fue el centro de comando del simulacro, donde la presidenta Keiko Fujimori, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo y el jefe del Indeci, Luis Vásquez, supervisaron las acciones de respuesta. | Foto: GEC
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    La Plaza de Armas de Lima fue el centro de comando del simulacro, donde la presidenta Keiko Fujimori, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo y el jefe del Indeci, Luis Vásquez, supervisaron las acciones de respuesta. | Foto: GEC

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    La Plaza de Armas de Lima fue el centro de comando del simulacro, donde la presidenta Keiko Fujimori, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo y el jefe del Indeci, Luis Vásquez, supervisaron las acciones de respuesta. | Foto: GEC

  • Las Fuerzas Armadas participaron en el simulacro con ejercicios de respuesta y apoyo ante un eventual desastre. | Foto: GEC
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    Las Fuerzas Armadas participaron en el simulacro con ejercicios de respuesta y apoyo ante un eventual desastre. | Foto: GEC

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    Las Fuerzas Armadas participaron en el simulacro con ejercicios de respuesta y apoyo ante un eventual desastre. | Foto: GEC

  • El ejercicio simuló un sismo de magnitud 8.8 con epicentro en la costa central del país y activó los protocolos de evacuación ante una posible alerta de tsunami. | Foto: GEC
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    El ejercicio simuló un sismo de magnitud 8.8 con epicentro en la costa central del país y activó los protocolos de evacuación ante una posible alerta de tsunami. | Foto: GEC

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    El ejercicio simuló un sismo de magnitud 8.8 con epicentro en la costa central del país y activó los protocolos de evacuación ante una posible alerta de tsunami. | Foto: GEC

  • El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrolló de forma simultánea en todo el país con la participación de ciudadanos, instituciones educativas, comercios y equipos de primera respuesta. | Foto: GEC
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    El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrolló de forma simultánea en todo el país con la participación de ciudadanos, instituciones educativas, comercios y equipos de primera respuesta. | Foto: GEC

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    El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrolló de forma simultánea en todo el país con la participación de ciudadanos, instituciones educativas, comercios y equipos de primera respuesta. | Foto: GEC

  • Personal de la Municipalidad de Lima participó en las actividades del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del despliegue de prevención y respuesta. | Foto: GEC
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    Personal de la Municipalidad de Lima participó en las actividades del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del despliegue de prevención y respuesta. | Foto: GEC

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    Personal de la Municipalidad de Lima participó en las actividades del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del despliegue de prevención y respuesta. | Foto: GEC

  • El ejercicio nacional inició a las 3:00 p. m. con la simulación de un terremoto de magnitud 8.8, cuyo epicentro fue ubicado a 60 kilómetros al oeste del Callao. | Foto: GEC
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    El ejercicio nacional inició a las 3:00 p. m. con la simulación de un terremoto de magnitud 8.8, cuyo epicentro fue ubicado a 60 kilómetros al oeste del Callao. | Foto: GEC

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    El ejercicio nacional inició a las 3:00 p. m. con la simulación de un terremoto de magnitud 8.8, cuyo epicentro fue ubicado a 60 kilómetros al oeste del Callao. | Foto: GEC

  • El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue coordinado por el Indeci y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con protocolos técnicos para evaluar la respuesta ante una emergencia. | Foto: GEC
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    El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue coordinado por el Indeci y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con protocolos técnicos para evaluar la respuesta ante una emergencia. | Foto: GEC

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    El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue coordinado por el Indeci y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con protocolos técnicos para evaluar la respuesta ante una emergencia. | Foto: GEC

Por Redacción EC

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en Lima y otras regiones del país, donde ciudadanos, Fuerzas Armadas, autoridades y empresas privadas participaron en ejercicios de evacuación ante un escenario simulado de sismo de magnitud 8.8 con epicentro frente a la costa central y una posible alerta de tsunami.

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