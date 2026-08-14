El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en Lima y otras regiones del país, donde ciudadanos, Fuerzas Armadas, autoridades y empresas privadas participaron en ejercicios de evacuación ante un escenario simulado de sismo de magnitud 8.8 con epicentro frente a la costa central y una posible alerta de tsunami.

En Jesús María, trabajadores y asistentes de un centro comercial participaron en la evacuación preventiva, además de realizar prácticas de atención y cuidado de personas afectadas ante una eventual emergencia. Los participantes también formaron círculos de seguridad alrededor del establecimiento como parte del protocolo de respuesta.

Además, la Plaza de Armas de Lima fue el punto principal del ejercicio, donde la presidenta Keiko Fujimori, junto al alcalde de Lima Renzo Reggiardo y el jefe del Indeci, Luis Vásquez, supervisaron acciones de las brigadas de rescate y las instituciones involucradas.

El simulacro planteó un escenario de un terremoto de magnitud 8.8 con epicentro ubicado a 60 kilómetros al oeste del Callao, además de la activación de protocolos ante una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Cobertura en vivo de un sismo en el valle del Mantaro, Junín, con epicentro al sur de Chupaca y profundidad superficial. La población evacuó viviendas y edificios con mochilas de emergencia, mientras se reportan rajaduras en edificaciones y posibles afectaciones en zonas cercanas como Canipaco y Chungosalto.

Según el reporte del Indeci, el escenario ficticio dejó un balance de 10 926 fallecidos, 165 160 lesionados, más de 2 millones de damnificados y cerca de 3,9 millones de afectados.

Tras culminar la jornada, Fujimori señaló que el ejercicio permitió reforzar la preparación ciudadana ante posibles emergencias. “Un sismo, un terremoto nunca avisa”, comentó la mandataria, quien recomendó contar con una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación.

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