El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que el segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 se llevará a cabo este viernes 15 de agosto a las 3:00 p. m. en todo el territorio peruano.
La actividad forma parte de la campaña “Por un país preparado” y busca reforzar las capacidades de respuesta frente a desastres naturales y emergencias provocadas por el ser humano.
El ejercicio contará con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, centros educativos, establecimientos de salud, mercados, oficinas, empresas y la comunidad en general.
Durante el simulacro, se pondrán a prueba los planes de evacuación, rutas seguras y la coordinación entre autoridades y ciudadanía.
El Indeci exhortó a la población a activar su Plan Familiar de Emergencia, revisar rutas de evacuación y preparar mochilas de emergencia. A las 3:00 p. m., al escuchar la señal de alarma, se deberá evacuar con calma hacia los puntos de reunión previamente establecidos.
Esta fecha también recuerda el sismo que afectó a Ica en 2007. El simulacro forma parte del calendario anual de ejercicios preventivos, que contempla tres jornadas: la primera se desarrolló el pasado 30 de mayo y la tercera está programada para el 13 de octubre.
¿Para qué sirven los simulacros?
Estos ejercicios reproducen, de forma controlada, una situación probable de emergencia o desastre. Su finalidad es fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta tanto de la población como de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).
