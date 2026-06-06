La Municipalidad de Miraflores anunció el cierre del acceso a las nueve playas del distrito desde las 10:00 p. m. de este sábado 6 hasta las 10:00 a. m. del lunes 8 de junio. La medida preventiva se adoptó para salvaguardar la integridad de los bañistas y visitantes ante el reporte de oleajes anómalos de fuerte intensidad en el litoral peruano.

Según el comunicado de la comuna, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú advirtió la presencia de un fenómeno marítimo con olas que podrían alcanzar los tres metros de altura frente a las costas miraflorinas.

Este aviso se enmarca en la alerta por oleajes de fuerte a muy fuerte intensidad que afectarán diversas regiones costeras durante el fin de semana.

Las autoridades municipales exhortaron a los bañistas, surfistas y al público en general a respetar las restricciones establecidas y seguir las indicaciones del personal de seguridad. Se recomienda evitar el ingreso al mar y mantenerse alejado de la orilla, las zonas de rocas, los espigones y las áreas de rompiente para prevenir accidentes personales.

El personal de Gestión de Riesgo de Desastres y la brigada municipal realizará recorridos permanentes a lo largo de los 4.7 kilómetros de litoral del distrito para sensibilizar a la población. Asimismo, la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú mantendrá la bandera roja en las torres de vigilancia de las playas como señal de peligro extremo.

La Marina de Guerra indicó que el fenómeno marítimo tendrá mayor impacto en las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste, situación que persistirá en el litoral hasta el 11 de junio.

Este cierre temporal coincide con el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programada para el domingo 7 de junio.