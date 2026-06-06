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Miraflores cierra acceso a sus playas durante el fin de semana por oleajes anómalos. (Foto: GEC)
Miraflores cierra acceso a sus playas durante el fin de semana por oleajes anómalos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Miraflores anunció el cierre del acceso a las nueve playas del distrito desde las 10:00 p. m. de este sábado 6 hasta las 10:00 a. m. del lunes 8 de junio. La medida preventiva se adoptó para salvaguardar la integridad de los bañistas y visitantes ante el reporte de oleajes anómalos de fuerte intensidad en el litoral peruano.

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