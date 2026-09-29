Paciente con osteogénesis imperfecta pide auditoría tras sufrir fractura durante procedimiento médico.
Paciente con osteogénesis imperfecta pide auditoría tras sufrir fractura durante procedimiento médico.
Por

Una mujer con osteogénesis imperfecta denunció que sufrió una fractura completa de la cadera izquierda durante un segundo procedimiento uterino realizado el 27 de septiembre en la Clínica San Juan Bautista, en San Juan de Lurigancho. La paciente, Carmela Romero Aguilar, sostiene que había advertido previamente al personal médico sobre su fragilidad ósea y la forma en que debían movilizarla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.