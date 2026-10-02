Un sismo de magnitud 4 remeció la provincia de Atalaya en la región Ucayali a las 7:33 horas del 2 de octubre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el evento a través de sus redes sociales esta mañana.

El epicentro del movimiento sísmico se localizó a 27 kilómetros al noroeste de la ciudad de Atalaya. Las mediciones fijaron el foco del temblor a una profundidad de 121 kilómetros en la superficie terrestre.

El personal de las brigadas de Defensa Civil evaluó la situación en las localidades cercanas al punto de origen. El informe preliminar no mostró afectaciones en estructuras de viviendas ni en infraestructura pública.

Dos sismos remecen La Libertad durante la madrugada

La región La Libertad percibió dos movimientos telúricos adicionales durante las primeras horas del 2 de octubre. El reporte sísmico detalló la ocurrencia de ambos eventos en las provincias de Otuzco y Trujillo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0706

Fecha y Hora Local: 02/10/2026,05:13:19

Magnitud: 4.0

Profundidad: 56 km

Latitud: -8.16

Longitud: -79.38

Intensidad: II-III Trujillo

Referencia: 39 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertadhttps://t.co/HdTAactuha — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

El primer temblor ocurrió a la 1:14 horas a 28 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Otuzco. La magnitud del evento alcanzó la magnitud de 4.1 con una profundidad de 106 kilómetros en el subsuelo.

Los habitantes de la provincia de Otuzco sintieron una intensidad de nivel II-III en la escala de Mercalli Modificada. La sacudida no generó estragos en las edificaciones ni interrupción de los servicios básicos.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0705

Fecha y Hora Local: 02/10/2026,01:14:44

Magnitud: 4.1

Profundidad: 106 km

Latitud: -8.06

Longitud: -78.76

Intensidad: II-III Otuzco

Referencia: 28 km al SO de Otuzco, Otuzco - La Libertadhttps://t.co/UY90ynVcql — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

El segundo evento de magnitud 4 sacudió el litoral a las 5:13 horas a 39 kilómetros al oeste de Trujillo. Los equipos del Instituto Geofísico del Perú confirmaron una profundidad de 56 kilómetros para este reporte.