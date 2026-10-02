El sismo de magnitud 4 se registró en Ucayali las primeras horas del viernes 2 de octubre. (IGP)
El sismo de magnitud 4 se registró en Ucayali las primeras horas del viernes 2 de octubre. (IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4 remeció la provincia de Atalaya en la región Ucayali a las 7:33 horas del 2 de octubre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el evento a través de sus redes sociales esta mañana.

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