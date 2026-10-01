Este 1 de octubre comenzará la marcha blanca de la Vía Expresa Grau, la nueva extensión del Metropolitano que busca conectar este sistema con la Línea 1 del Metro de Lima. La primera etapa se desarrollará hasta el martes 6 de octubre y permitirá poner a prueba la infraestructura antes de avanzar hacia su operación regular, informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Durante estos primeros seis días, las pruebas se realizarán entre las 10 a.m. y las 4 p.m. con dos buses por día y salidas proyectadas cada 20 minutos. El recorrido será bidireccional desde la Estación Central y comprenderá las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas.

La Vía Expresa Grau comprende una intervención de 2.8 kilómetros y representa una inversión de S/144.2 millones, en beneficio de una población estimada de 656 965 habitantes. Foto: MML.

La obra incorpora aproximadamente 2.8 kilómetros de corredor segregado al sistema del Metropolitano y demandó una inversión de S/144.2 millones. Además de las nuevas estaciones, comprende infraestructura vial y componentes tecnológicos para su operación. Según las estimaciones del proyecto, beneficiará a una población de más de 656.000 habitantes.

Uno de los principales cambios será la conexión del Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima, dos sistemas que hasta ahora operan sin una integración directa en este punto de la ciudad. La infraestructura permitirá que los pasajeros lleguen por el corredor hasta Grau y realicen el intercambio con el Metro. De acuerdo con las proyecciones difundidas para el proyecto, el nuevo recorrido permitiría completar el trayecto entre Carabayllo y la estación Grau en aproximadamente 30 minutos.

Trabajos en la Vía Expresa Grau. Foto: MML.

La puesta en marcha comenzó, sin embargo, varias semanas antes. Durante setiembre, la MML y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizaron recorridos en vacío, todavía sin pasajeros, para evaluar la operación y familiarizar al personal con la nueva infraestructura.

“Esta marcha en vacío, que ya es prácticamente el inicio de actividades, va a culminar el 30 de setiembre. La hacemos para ajustar los últimos detalles que se requieran y para que se familiarice básicamente el personal que va a brindar el servicio antes de que tengamos ya la presencia de usuarios”, señalaron durante esta etapa.

Concluidas estas pruebas, el ingreso de pasajeros permitirá evaluar el servicio en condiciones reales y realizar nuevos ajustes antes de su funcionamiento regular. Durante este periodo, las tarifas del Metropolitano se mantendrán en S/3.20 para el servicio troncal y S/3.50 para el integrado.

A horas de iniciar la marcha blanca

A menos de un día del inicio de esta nueva etapa, un recorrido realizado por El Comercio por los alrededores de las principales estaciones permitió observar que los accesos permanecían cerrados y cubiertos por cercos metálicos, que impedían observar buena parte del interior de la infraestructura.

Así lucen los exteriores de la estación Andahuaylas. Foto: César Campos/GEC

El Comercio consultó a la MML sobre el cierre de las estaciones y el retiro de los cercos para el inicio de las pruebas. Sin embargo, la comuna no brindó detalles y señaló que la información será proporcionada este 1 de octubre, durante el inicio de la marcha blanca.

Así lucen las vías peatonales de la Vía Expresa Grau. Foto: César Campos/GEC

Fuera del corredor segregado, en las vías auxiliares y alrededores de las estaciones se observó una importante presencia de vendedores ambulantes ocupando veredas y otros espacios destinados al tránsito peatonal. En algunos puntos, la concentración de puestos reducía considerablemente el espacio disponible para caminar y obligaba a los peatones a desplazarse entre estos.

También se registró congestión vehicular en la avenida Grau, principalmente en las vías por donde actualmente circulan buses de transporte público, taxis y vehículos particulares. Con el inicio de la marcha blanca, los buses del Metropolitano utilizarán el nuevo corredor segregado. Sin embargo, aún está pendiente conocer qué cambios se realizarán en las rutas de transporte público que actualmente circulan por Grau y cómo se ordenarán los accesos a las nuevas estaciones.

Así funcionará la Vía Expresa Grau

Aunque las pruebas con pasajeros comienzan este 1 de octubre, la puesta en operación permanente todavía no tiene una fecha definida. La ATU informó a El Comercio que, de acuerdo con información proporcionada por la MML, la culminación de las obras está prevista de manera referencial para marzo de 2027. “A la fecha, la ATU no ha establecido una fecha definitiva para el inicio de dicha operación”, precisó la entidad. El siguiente paso dependerá de los resultados de las pruebas y de las evaluaciones técnicas y operativas.

El estudio de demanda del proyecto plantea para 2027 un escenario con seis buses articulados, intervalos promedio de cinco minutos y capacidad para atender hasta 3.164 pasajeros durante la hora de mayor demanda. Con todas las estaciones de Grau incorporadas y el sistema consolidado, la proyección alcanza los 52.207 usuarios diarios. Sin embargo, la ATU precisó que estas cifras todavía están sujetas a evaluación. “Es prematuro establecer en esta etapa una cifra definitiva de buses, frecuencia, pasajeros diarios o demanda por estación”, indicó.

La operación prevista considera un “servicio anillo” que partiría de la Estación Central, pasaría por Abancay, Andahuaylas y Parinacochas y terminaría en la estación de transferencia con la Línea 1. Este último punto estará frente al Cuartel Barbones y contará, según información de la MML proporcionada a la ATU, con un viaducto peatonal para facilitar el acceso al tren. La integración tarifaria entre ambos sistemas, sin embargo, todavía no está definida. “Se requiere identificar el mecanismo para la integración tarifaria, considerando que el Metropolitano es un sistema BRT autosostenible y la Línea 1 del Metro de Lima es un sistema subsidiado”, señaló la ATU.

Tampoco habrá, por ahora, un retiro del transporte público convencional que circula por Grau. La ATU informó que actualmente existen 18 rutas autorizadas, con una flota total de 1.127 vehículos, y que todas continuarán utilizando esta avenida. “La puesta en operación de la Vía Expresa Grau no implica el retiro de las rutas de transporte público regular que actualmente circulan por el eje de la avenida Miguel Grau”, precisó. Los buses del nuevo tramo del Metropolitano circularán de manera segregada por la trinchera de la vía expresa.

El reto de integrar los sistemas

Para Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 no debería limitarse a acercar físicamente ambos servicios. La integración debe incluir la operación, la tarifa y el sistema de pago. “La integración debe darse en cuatro niveles: física, operativa, tarifaria y de medio de pago”, explicó.

La capacidad será otro punto a observar cuando aumente el número de pasajeros. “Si la oferta (capacidad y frecuencia de los vehículos, así como capacidad de las estaciones) no responde al incremento de la demanda (más usuarios, más viajes por usuario, entre otros), ambos sistemas podrían presentar saturación en estaciones y vehículos”, advirtió Flórez. Esto podría generar cuellos de botella en la Estación Central u otros puntos del sistema.

La entrada del Metropolitano a Grau también plantea qué ocurrirá con el transporte público convencional que actualmente recorre la avenida. Entre las alternativas, Flórez mencionó reasignar unidades hacia otras rutas o modificar sus recorridos para evitar la superposición.

“Sí es conveniente modificar o retirar rutas, según lo que las autoridades identifiquen en sus estudios, pero afectando lo menos posible a los usuarios”, señaló. Para ello, consideró necesario evaluar los puntos de origen y destino de los viajes y el impacto económico que tendrían estos cambios.

Los primeros meses de operación también permitirán medir los resultados del nuevo tramo. “El indicador principal suele ser el tiempo de viaje, comparado con la situación previa a la puesta en marcha”, sostuvo. Flórez agregó que también deberán medirse la cantidad de usuarios, la regularidad de las frecuencias, la siniestralidad y la percepción de seguridad. Como referencia, indicó que la velocidad promedio del transporte en Lima está por debajo de los 15 km/h y que la del Metropolitano se acerca a los 25 km/h.