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Metropolitano inicia pruebas en Vía Expresa Grau. Foto: MML.
Metropolitano inicia pruebas en Vía Expresa Grau. Foto: MML.
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Por Abby Ardiles

Este 1 de octubre comenzará la marcha blanca de la Vía Expresa Grau, la nueva extensión del Metropolitano que busca conectar este sistema con la Línea 1 del Metro de Lima. La primera etapa se desarrollará hasta el martes 6 de octubre y permitirá poner a prueba la infraestructura antes de avanzar hacia su operación regular, informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

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