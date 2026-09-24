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Segunda fecha de concierto de Robbie Williams fue cancelada tras clausura temporal de Arena 1. Foto: GEC
Segunda fecha de concierto de Robbie Williams fue cancelada tras clausura temporal de Arena 1. Foto: GEC
Por Abby Ardiles

Escalaron los acantilados de la Costa Verde. Cientos de asistentes a la primera fecha del concierto del artista británico Robbie Williams, realizada la noche de este último miércoles, no tuvieron otra opción que trepar parte del acantilado, a la altura de Arena 1, en San Miguel, para alcanzar la parte alta del distrito. El acceso peatonal hacia el malecón había sido bloqueado con rejas que impedían el paso.

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