Escalaron los acantilados de la Costa Verde. Cientos de asistentes a la primera fecha del concierto del artista británico Robbie Williams, realizada la noche de este último miércoles, no tuvieron otra opción que trepar parte del acantilado, a la altura de Arena 1, en San Miguel, para alcanzar la parte alta del distrito. El acceso peatonal hacia el malecón había sido bloqueado con rejas que impedían el paso.

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Al término del multitudinario espectáculo, los asistentes tuvieron que buscar rutas alternas para abandonar la zona. Otros ocuparon ambos carriles de la vía rápida de la Costa Verde, generando caos y congestión vehicular. La situación llegó al punto de que un grupo de personas rompió las barreras de seguridad y derribó las rejas que bloqueaban el acceso al puente peatonal que conecta el malecón de San Miguel con la zona de conciertos. En redes sociales se viralizaron videos de asistentes escalando casi en cuclillas el acantilado, además de registros que denunciaban el cierre de los accesos.

Personas treparon por el acantilado de la Costa Verde. Foto: TikTok Eli.h

La mañana del jueves, la Municipalidad de San Miguel anunció, mediante un comunicado oficial, que el concierto previsto para este 24 de setiembre, cuya fecha había sido anunciada como “sold out”, quedaba suspendido. Además, ordenó la “clausura inmediata” del recinto.

El municipio expresó su “enérgico rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad del concierto del artista Robbie Williams, realizado el miércoles 23 de setiembre de 2026, en el recinto denominado Arena 1”. Entre los problemas identificados señaló deficiencias en las vías de evacuación, desorden durante la salida y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

Comunicado de la Municipalidad de San Miguel.

El problema no afectó únicamente a quienes acudieron al concierto. Conductores que transitaban por la Costa Verde también quedaron atrapados en la congestión. Reportes difundidos en redes sociales daban cuenta de tránsito lento desde la bajada de La Paz hasta la avenida San Martín. La congestión incluso se extendió varias cuadras hacia la parte alta, en los alrededores del parque John Lennon, en San Miguel.

Tras el anuncio de la clausura, El Comercio recorrió los exteriores de Arena 1 para identificar las alternativas de salida disponibles para los asistentes. El puente peatonal Parque Belén es el acceso más cercano al recinto y fue precisamente el que permaneció cerrado durante la salida del primer concierto, presuntamente por disposición de la organización.

A unos 600 metros se encuentra el puente peatonal Guala, que permite acceder al malecón Bertolotto, en San Miguel. Sin embargo, en los exteriores del recinto no existe señalización clara que permita a los asistentes identificar rutas alternativas para abandonar la zona y llegar de manera segura a la parte alta del distrito.

Fans peruanos lamentan cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima tras la clausura inmediata del Arena 1. (Foto: Captura de video )

La existencia de otros accesos tampoco resuelve por sí solo el problema. Durante la salida de eventos masivos, cientos de personas se concentran simultáneamente en estas estructuras, cuya capacidad resulta limitada frente al flujo de asistentes. Testimonios recogidos por este Diario sobre conciertos anteriores dan cuenta de situaciones similares. Una vendedora ambulante de la zona sostuvo que el caos se repite cada vez que se realizan eventos. A aproximadamente un kilómetro del recinto existe otro puente peatonal que permite acceder directamente hacia el parque John Lennon.

Pese a la clausura, durante el día algunos asistentes continuaron haciendo cola en los exteriores para ingresar al evento que estaba programado para la noche. One Entertainment, productora encargada de la organización y promoción del concierto, no había brindado hasta entonces una explicación pública sobre lo ocurrido ni comunicado qué sucedería con la segunda fecha.

En tanto, Indecopi informó que, a través de su Dirección de Fiscalización, se encuentra monitoreando las medidas que adopte el organizador para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores.

🚨Atención: Ante la suspensión del segundo concierto del cantante Robbie Williams, el Indecopi informa a la ciudadanía lo siguiente ⤵ pic.twitter.com/wBxQp0FdRs — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) September 24, 2026

“En ese sentido, el Indecopi recuerda al organizador que debe brindar información clara, completa y oportuna sobre la suspensión| del concierto y las alternativas que correspondan para los consumidores incluyendo la posibilidad de que la presentación sea reprogramada para una nueva fecha o, de corresponder, la devolución del importe de las entradas”.

Asimismo, agregó que, en caso los consumidores opten por la devolución, el organizador deberá dar a conocer el procedimiento habilitado y cumplir con los plazos correspondientes.

¿Qué ocurrió con el plan de evacuación en Arena 1?

Jorge Román, gerente municipal de San Miguel, explicó a El Comercio que la autorización del concierto se otorgó luego de que el organizador presentara los documentos emitidos por las entidades competentes para este tipo de espectáculos. Según detalló, la instancia de gestión del riesgo de Lima Metropolitana verificó las condiciones de seguridad del recinto y estableció que estas se cumplían para un aforo de 30.400 personas.

Por su parte, la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), del Ministerio del Interior, otorgó las garantías correspondientes. Román explicó que entre los compromisos asumidos se encontraba salvaguardar la seguridad interna y externa, además de los accesos y salidas de evacuación. Con ambos documentos, la empresa solicitó a la Municipalidad de San Miguel la autorización para realizar el evento.

“Y la municipalidad, teniendo en cuenta que dos órganos competentes están señalando que han cumplido con los requisitos, le tiene que otorgar la autorización. Eso no nos quita a nosotros la potestad de fiscalización posterior, que es lo que hemos hecho nosotros”, señaló.

Según Román, fue durante esa fiscalización cuando la comuna identificó diferencias entre las condiciones previstas para autorizar el espectáculo y lo ocurrido durante su desarrollo. “Entonces, teniendo en cuenta que el papel te dice que sí cumple, pero la práctica te dice que no se ha cumplido con las condiciones que se habían este establecido en un primer momento, es que se toma la decisión de la clausura, porque lo que debe de primar acá es justamente la vida y la integridad de las personas que acuden a este recinto”, sostuvo.

Uno de los puntos observados fue el cierre del puente peatonal ubicado frente a Arena 1. El funcionario evitó atribuir directamente la decisión a la productora, pero explicó que, como parte del procedimiento para obtener la autorización, la empresa había suscrito un acta de compromiso que establecía responsabilidades sobre ese acceso.

“Lo que pasa es que cuando la empresa solicita la autorización, dentro de esa autorización firma un acta de compromiso. y dentro de esa precompromiso, ellos se garantizan la dotación suficiente de efectivo de seguridad en los accesos al puente peatonal ubicado frente a Arena 1, con la finalidad que los asistentes utilicen de manera adecuada esas estructuras que se encuentran habilitadas”, indicó.

Román agregó que la municipalidad tomó conocimiento del cierre durante el evento y dispuso que el acceso fuera nuevamente habilitado. “Sin embargo, al tomar conocimiento de que se había este cerrado este este este acceso o este punto de evacuación, se tomó la decisión de reabrirlo y se le comunicó a la empresa para que lo reabierta porque estaba generando un cuello de botella que era antitécnico”, afirmó.

Cuatro alternativas previstas

El gerente municipal sostuvo que el puente Belén no constituía la única alternativa contemplada para la salida de los asistentes. De acuerdo con los planes operativos coordinados previamente, se habían establecido cuatro opciones: la subida Independencia, la subida Gamarra, el puente Belén y 40 buses que debían estar disponibles gratuitamente para trasladar a los asistentes.

Sin embargo, Román reconoció problemas en la comunicación de estas alternativas durante el concierto. “Pero en la práctica la poca información que se tuvo acerca de estos cuatro puntos de salida de evacuación que también están establecidos acá que se deben de comunicar de manera oportuna durante el concierto a las personas, aparentemente no se habría realizado y por eso las personas se concentraron solamente en uno de los puntos de evacuación”, señaló.

Oscar Alejandro Cáceres Polo, subgerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel, precisó que parte de los compromisos asumidos por la promotora en las reuniones previas comprendía instalar señalización e informar a los asistentes sobre las rutas disponibles. Además de las alternativas incluidas en el plan de evacuación, indicó que existen otros puentes peatonales operativos hacia los sectores de Media Luna, John Lennon y Maranga.

“El tema es la información que no se le brindó de manera oportuna por parte de la promotora a los espectadores y eso generó no solamente eso, sino que no operativizaron la canalización interna y externa para que puedan usar las vías de evacuación disponibles”, sostuvo.

Según Cáceres, esta situación provocó que los asistentes se concentraran en un mismo punto y que los flujos peatonales terminaran interfiriendo con los vehiculares. “Eso ocasionó que los espectadores salgan sin señalización, sin información, se aglomeren en un solo punto y bloqueen no solamente esa salida, sino que bloqueen la salida vehicular”, señaló. Añadió que también quedaron bloqueadas las salidas destinadas a los buses y otros vehículos.

Lima 24 de setiembre del 2026 Clausura temporal de Arena 1. Donde se iba a realizar el dia de hoy el concierto de cantante Robbie Williams. Foto: Hugo Pérez / HUGO PEREZ

Las otras dos alternativas señaladas por Román, las subidas Independencia y Gamarra, corresponden a vías vehiculares. El gerente municipal explicó que su utilización para la evacuación estaba vinculada al cierre temporal de la Costa Verde dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP) y que estas rutas habían sido contempladas previamente en los planes.

El funcionario precisó que este tipo de cierres son temporales y que, en el exterior del recinto, corresponde a la PNP adoptar determinadas medidas inmediatas y transitorias para gestionar el desplazamiento de los asistentes.

El tránsito alrededor de los recintos en la Costa Verde

El problema también alcanza la capacidad de las vías para absorber la salida de miles de asistentes. Cáceres explicó que, de acuerdo con la normativa que aplica la comuna, los eventos con menos de 3.000 asistentes son verificados en materia de seguridad por la municipalidad distrital, mientras que aquellos que superan esa cifra requieren la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el caso del concierto de Robbie Williams, señaló que Arena 1 recibió autorización para un aforo cercano a las 30.000 personas. Para el funcionario, movilizar esa cantidad de asistentes frente a una vía rápida dificulta el manejo del tránsito en el entorno.

Frente a ello, Cáceres adelantó que la Municipalidad de San Miguel remitirá comunicaciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto a la realización de espectáculos de esta magnitud en el sector.

¿Qué pasará con los próximos eventos en la Costa Verde?

La clausura de Arena 1 se mantiene. Román señaló que la comuna comunicó la medida a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Comisión de Protección al Consumidor debido también a la afectación a quienes adquirieron entradas para la segunda presentación de Robbie Williams. “Bueno, por parte de la municipalidad nosotros tenemos la clausura, o sea, la clausura está dictada”, afirmó.

Se canceló la segunda fecha del concierto del artista británico. Foto: GEC

Sobre el futuro de los eventos ya programados en estos recintos, Cáceres sostuvo que deberán presentarse nuevos planes y realizarse coordinaciones con las entidades que intervienen en las autorizaciones. Según indicó, la revisión deberá involucrar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, además de la comuna distrital.

Evacuación y accesos bajo análisis

Para el Mg. Ing. Gastón Palacios Moreno, experto en Gestión del Riesgo de Desastres, la ubicación de estos recintos obliga a analizar la evacuación más allá de lo que ocurre dentro de sus instalaciones. La Costa Verde presenta accesos relativamente concentrados, vías de circulación limitada y presencia de acantilados y taludes, condiciones que pueden incrementar la exposición y reducir las alternativas de evacuación. Una salida simultánea de miles de asistentes, explicó, puede generar concentración de personas, cuellos de botella, atropellos, caídas y bloqueos de accesos.

Palacios precisó que la suficiencia de los accesos tampoco debería determinarse únicamente por el aforo autorizado. La evaluación debe considerar el número y ancho de las salidas, su capacidad de circulación, los tiempos de evacuación, las rutas alternativas y qué ocurriría ante el bloqueo de uno o más puntos. También debe analizarse la interacción entre el flujo peatonal y el tránsito vehicular en el exterior del recinto.

“El problema no es necesariamente el cierre en sí mismo, sino cerrar una ruta crítica sin contar con una alternativa técnicamente equivalente”, advirtió. Según el especialista, una decisión de este tipo puede generar una concentración extraordinaria de personas, bloquear rutas de evacuación, retrasar la salida de los asistentes y dificultar el ingreso de ambulancias y bomberos. Por ello, cualquier restricción vial durante un evento masivo debe contemplar un plan de manejo de tránsito y emergencia que mantenga corredores para los servicios de primera respuesta.

La salida de los asistentes, agregó, debe planificarse de manera controlada y sectorizada para evitar que todo el público sea dirigido simultáneamente hacia un único acceso. Para ello, plantea distribuir los flujos entre diferentes salidas y zonas seguras, contar con personal capacitado para orientar a las personas y mantener corredores despejados para ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia.

Esta planificación también debe considerar escenarios en los que una de las salidas quede bloqueada, se produzca una falla de energía, un incendio, un sismo u otro peligro concurrente. Palacios sostuvo que estas situaciones deben formar parte de simulaciones que permitan evaluar previamente la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Respecto a las medidas adoptadas después de un incidente, el especialista señaló que, desde el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres y la aplicación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), una clausura constituye por sí sola una medida reactiva y no sustituye la gestión prospectiva y correctiva del riesgo. Antes de autorizar un evento, indicó, debería exigirse una evaluación de riesgos, un plan integral de seguridad, un aforo técnicamente sustentado y la verificación de las rutas y salidas tanto del recinto como de su entorno.

La responsabilidad tampoco corresponde únicamente al organizador. Según Palacios, las municipalidades y entidades competentes deben verificar las condiciones de seguridad antes del evento, evaluar la compatibilidad entre el aforo, la infraestructura y la capacidad vial, identificar peligros externos al recinto y comprobar la existencia de rutas alternativas. Además, señaló que debe existir coordinación entre los organizadores, municipalidades, autoridades de tránsito, servicios de salud, policía, Bomberos y las entidades competentes del Sinagerd.

El Comercio intentó comunicarse con One Entertainment, productora encargada de la organización y promoción del concierto, para conocer su versión sobre el cierre de los accesos, las medidas adoptadas durante la salida de los asistentes y la ejecución del plan de evacuación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.