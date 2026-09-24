Resumen
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Entre los pocos artistas que sobreviven a una boy band, Robbie Williams es, quizá, uno de los que estuvo al borde del colapso en más de una ocasión. Lo diferente en su historia es que sobrevivió a las drogas, el alcohol y la soledad. Todos esos fueron temas que abordó entre canciones durante su primer concierto en Arena 1 Park.
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