Entre los pocos artistas que sobreviven a una boy band, Robbie Williams es, quizá, uno de los que estuvo al borde del colapso en más de una ocasión. Lo diferente en su historia es que sobrevivió a las drogas, el alcohol y la soledad. Todos esos fueron temas que abordó entre canciones durante su primer concierto en Arena 1 Park.

La ventaja ahora del cantante británico es su lista de hits. “Una maldita cantidad de hits, hits y hits”, remarcó Williams, quien interpreta como tercer tema “Rock DJ”, canción que tuvo uno de los videoclips más virales y, supuestamente, malditos de Internet.

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