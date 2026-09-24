A pesar de la suspensión de su segundo concierto en Lima, programado para este jueves 24 de septiembre, el cantante británico Robbie Williams ofreció un recital improvisado para los cientos de fanáticos que se congregaron en los exteriores de su hotel en Miraflores.

El artista cruzó el perímetro de seguridad para reencontrarse con sus seguidores, quienes lo aguardaban desde la tarde. Acompañado por su banda, el músico interpretó a capela su célebre tema “Angels” y saludó cordialmente a la multitud, que registró cada instante en sus celulares.

Durante el emotivo encuentro, Williams se desabrochó la casaca deportiva negra que llevaba puesta para revelar que vestía la camiseta de Perú personalizada con su nombre. El gesto desató la ovación de los presentes, a quienes el intérprete prometió hacer “todo lo posible” por regresar pronto al país.

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¿Por qué fue cancelado el concierto de Robbie Williams?

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado tras la clausura del Arena 1 por parte de la Municipalidad de San Miguel, que detectó fallas en las rutas de evacuación, problemas en las salidas y el bloqueo de accesos peatonales durante la primera fecha del evento, realizada el miércoles 23 de septiembre.

El Arena 1 Park fue clausurado por la Municipalidad de San Miguel | Foto: GEC

Tras la suspensión, la productora One Entertainment emitió un comunicado informando que el concierto será reprogramado. Sin embargo, no detalló las fechas definitivas ni el proceso de reembolso de las entradas, limitándose a señalar que las novedades se comunicarán en breve tras coordinar con el equipo del cantante.

Por otro lado, el Indecopi exhortó a la empresa organizadora a brindar información clara, completa y oportuna sobre los canales de atención y los procedimientos correspondientes de reembolso para los usuarios afectados.

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