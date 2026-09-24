El segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado tras la clausura del recinto donde se presentaría | Foto: Latina Noticias (Captura)
El segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado tras la clausura del recinto donde se presentaría | Foto: Latina Noticias (Captura)
Por Redacción EC

A pesar de la suspensión de su segundo concierto en Lima, programado para este jueves 24 de septiembre, el cantante británico Robbie Williams ofreció un recital improvisado para los cientos de fanáticos que se congregaron en los exteriores de su hotel en Miraflores.

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