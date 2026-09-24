La productora One Entertainment anunció la reprogramación del segundo concierto del cantante británico Robbie Williams en Lima, luego de que la Municipalidad de San Miguel clausurara el Arena 1 por observaciones en las medidas de seguridad.

A través de un comunicado, la empresa organizadora afirmó que se encuentra coordinando una nueva fecha con el equipo del artista. Sin embargo, no se detallaron los posibles días del show ni el procedimiento de reembolso para los asistentes que prefieran no acudir.

“Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha se comunicará oficialmente en breve, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes” , precisó la firma.

En tanto, la productora aseguró haber subsanado las deficiencias señaladas por el municipio, pero que no había recibido ninguna respuesta oficial que permitiera llevar a cabo el espectáculo este jueves 24 de setiembre.

Aunque agradeció la comprensión del público y prometió anunciar pronto la nueva fecha, los asistentes manifestaron su indignación en redes sociales por la demora en su respuesta.

Cancelan el segundo concierto de Robbie Williams en Lima, tras la clausura del Arena 1 dispuesto por la Municipalidad de San Miguel, el 24 de septiembre de 2026. (Foto: GEC)

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El show callejero de Robbie Williams a sus fans en Lima

Tras confirmarse la cancelación, decenas de fanáticos se congregaron en las afueras del hotel donde se hospedaba el músico, en Miraflores.

Para sorpresa del público, el propio Williams salió brevemente a saludarlos e interpretó a capela su éxito ‘Angels’, antes de partir rumbo a Chile, donde continuará con su gira.

El evento suspendido correspondía a la fecha inicial programada, cuyos boletos se habían agotado en cuestión de horas.

Las razones de la clausura

La suspensión del espectáculo se originó tras la clausura municipal del Arena 1 Park, que advirtió fallas en las vías de evacuación, desorden en las salidas y el bloqueo no autorizado de accesos peatonales (como el puente Belén) durante la primera presentación realizada el miércoles 23 de septiembre.

Al respecto, el gerente municipal, Jorge Román, afirmó que el recinto dejó de cumplir con las condiciones técnicas requeridas para albergar el aforo autorizado.

Asimismo, señaló que el despliegue del operativo aplicado durante el evento no coincidió con el plan presentado previamente por los organizadores.

Por su parte, el Indecopi solicitó a la empresa encargada brindar información clara, oportuna y transparente a los usuarios respecto a las alternativas de reembolso o a las condiciones para el uso de los boletos en la nueva fecha.

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