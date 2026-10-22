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Resumen

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Con 46 álbumes en su trayectoria, Tania Libertad se reinventa sin perder sus raíces y apuesta por la inteligencia artificial para explorar nuevos sonidos.
Con 46 álbumes en su trayectoria, Tania Libertad se reinventa sin perder sus raíces y apuesta por la inteligencia artificial para explorar nuevos sonidos.
Por Leonardo Ledesma Watson

Pocas voces en la música hispanoamericana poseen la facultad de transformar el paso del tiempo en un aliado creativo. Desde que empezó a grabar discos a los nueve años en su natal Perú, Tania Libertad ha habitado todos los escenarios imaginables, transitando con idéntica soltura entre el vals criollo, la trova continental, el bolero entrañable y la potencia del mariachi. Con 46 producciones a sus espaldas y una memoria viva que abarca desde las grabaciones analógicas de un solo micrófono hasta los escenarios sinfónicos del mundo, la artista peruano-mexicana continúa siendo una fuerza transformadora, guiada siempre por una devoción inquebrantable hacia la palabra bien dicha y el canto visceral.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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