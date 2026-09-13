Tania Libertad ofrecerá un concierto de gala denominado “Gracias a la vida que me ha dado tanto” el próximo 24 de octubre. El espectáculo tendrá como escenario las instalaciones del Gran Teatro Nacional y contará con la producción de la empresa DEA Promotora.

Durante esta presentación, la artista compartirá con el público asistente las canciones de su nueva producción discográfica titulada “¡Ay, amor!”. Este trabajo reúne temas musicales que han sido reversionados mediante arreglos propios que abarcan géneros como el bolero, la balada y la música urbana.

Respecto al repertorio seleccionado para este show, la intérprete señaló: “Cantaré algunas de estas canciones del disco, sin dejar de lado el resto de mi repertorio que la gente siempre quiere escuchar”. El programa incluirá tanto las piezas de su nuevo álbum como sus composiciones más conocidas.

Tania Libertad. (Foto: Difusión)

En el escenario, la artista estará acompañada por un ensamble instrumental de formato reducido. Sobre esta formación musical, la cantante destacó “que suena poderosa”, con el objetivo de sostener la propuesta sonora prevista para cada una de las canciones programadas en el espectáculo.

El grupo de músicos está conformado por Caridad Herrera en la dirección, teclados y coros; Geysi González en teclados, flauta y coros; Mariano Liy en guitarra y bajo eléctrico; y el músico peruano Juanchi Vázquez a cargo de la percusión y los coros.

Sobre su retorno a los escenarios de la capital peruana para reencontrarse con los asistentes, la intérprete manifestó: “Para mí es una experiencia especialmente significativa, pero sobre todo muy placentera. Me gusta mucho compartir con mis compatriotas los pasos que sigo dando dentro de este mundo tan impredecible y cada vez más vertiginoso en que se ha convertido la llamada ‘industria de la música”.

La trayectoria de la cantante se caracteriza por la constante selección de piezas musicales acordes con su momento artístico. Entre los temas tradicionales que forman parte de sus presentaciones habituales se encuentran “Tu voz”, “El pastor” y “La contamanina”, reconocidos dentro de su repertorio musical.

Las entradas para asistir al espectáculo programado para el 24 de octubre en el Gran Teatro Nacional ya se encuentran a la venta a través del sistema y los puntos de venta de Teleticket.