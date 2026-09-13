Tania Libertad. (Foto: Difusión)
Tania Libertad. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tania Libertad ofrecerá un concierto de gala denominado “Gracias a la vida que me ha dado tanto” el próximo 24 de octubre. El espectáculo tendrá como escenario las instalaciones del Gran Teatro Nacional y contará con la producción de la empresa DEA Promotora.

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