En Efímero no hay un menú degustación ni un orden como entrada, fondo y postre; se basan principalmente en los perfiles de los sabores y en divertirse con ellos. Actualmente, ofrecen 14 platos para jugar con los antojos. Puedes comerte uno, dos o tres, los que se puedan, con la garantía de una hermosa presentación y el protagonismo de los sabores regionales que definen su identidad. Los productos de temporada también rigen en la carta, por lo que los platos varían cada cierto tiempo y el equipo se amolda fácilmente a los cambios. Las brasas, como parte integral de la cocina, son la referencia al núcleo, a su lado materno, al origen.

El ingenio está en cada plato. Pulpo, alpaca, cerdo, paiche o lomo fino se unen a emulsiones de coca, leche de tigre, cocona o murmunta (como se le conoce al cushuro en Cusco), así como a vinos y destilados peruanos sugeridos por el chef. “Cuando abrimos, apostamos por una propuesta distinta de lo que se está haciendo en Cusco. Entendemos que hay restaurantes con cartas grandes, pero no queremos eso. Si todos tenemos la misma comunicación, ninguno es diferente, desde mi perspectiva”, comenta Navarrete. “Lo lindo de Efímero es que al ser una cocina abierta, los clientes pueden ver todo lo que sucede, no hay ni una mampara ni nada que separe la cocina del salón. Mostramos lo real de la cocina”, agrega. Además, se han preocupado por cada detalle del espacio, la iluminación, los recuerdos que se comparten en las paredes, la exposición del arte cusqueño que va tomando forma en el salón privado.

"Cuando abrimos, apostamos por una propuesta distinta de lo que se está haciendo en Cusco. Hay restaurantes con cartas grandes, pero no queremos eso". Christian Navarrete Véliz, Chef de Efímero

Hace poco más de un año, este restaurante abrió sus puertas. Como toda novedad, los primeros días fueron prósperos, pero cuando llegó la temporada baja comenzaron a preocuparse. Incluso, estuvieron a punto de cerrar. Fue así como nació la idea de los eventos colaborativos con otros chefs amigos y el flujo de clientes se reactivó.

En ese momento de recuperación, Navarrete decidió lanzarse a concursar por el San Pellegrino Young Chef Academy. Su postulación llegó el último día de la convocatoria, casi al filo, y le valió un lugar entre los finalistas. Representará al Perú en la final en Panamá el 27 de setiembre, bajo la mentoría de Emilio Macías, chef de Unanue, para lo cual ya está entrenando, mejorando sus tiempos de preparación, su discurso y su presentación, como exige el concurso. Es la primera vez que un restaurante cusqueño clasifica a una final regional. Pronto tendremos novedades de este joven chef cuya cocina, en oposición al nombre de su restaurante, se queda en la memoria para siempre.