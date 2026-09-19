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Resumen

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Cocinar a nivel del mar no es igual que cocinar en los Andes. El chef Christian Navarrete Véliz, de 28 años, ha experimentado ambas alturas en su formación, explorando los productos del mar y de la chacra. Su experiencia abarca también la despensa amazónica. Hoy, lidera la cocina de Efímero a unos 3.400 metros de altitud en la ciudad de Cusco. Es un joven empresario que ha dado forma a un concepto que busca diferenciarse de la propuesta gastronómica en la Ciudad Imperial. Conoce a su público, compuesto en su mayoría por extranjeros que llegan, por primera y quizá única vez, a comer a Efímero. Sabe que el boca a boca es la principal forma en que sus comensales dan con su local y, de esa manera, no es improbable que en algún país de Asia, por ejemplo, puedan estar recomendando en este momento al próximo turista que toque sus puertas. Le ha pasado antes.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.