Ante la cancelación del segundo concierto del británico Robbie Williams en Lima, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exigió a la empresa organizadora, One Entertainment, “brindar información clara, completa y oportuna” sobre esta medida, así como los procedimientos para un eventual reembolso de entradas o reprogramación.

“En caso los consumidores opten por la devolución, el organizador deberá dar a conocer el procedimiento habilitado y cumplir con los plazos correspondientes”, puntualizó el Indecopi respecto al evento programado para este jueves 24 de septiembre en el Arena 1 Park.

La suspensión del evento, que contaba con todas las entradas agotadas, fue dispuesta por el municipio de San Miguel, que dispusieron la clausura inmediata del recinto, luego de advertir deficiencias en seguridad, flujo vehicular y rutas de evacuación durante la primera presentación del miércoles 23 de septiembre.

En ese sentido, San Miguel fundamentó el cierre del local señalando su “enérgico rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad”, precisando fallas estructurales como el cierre no autorizado del acceso al puente peatonal del Parque Belén, hecho que dificultó la salida del público asistente.

Robbie Williams saludó a sus fans tras llegar a Lima.

Por su parte, el Indecopi confirmó que mantendrá las labores de supervisión sobre la productora del evento y recordó a la ciudadanía que mantiene habilitadas su plataforma digital ‘Reclama Virtual’ y la línea telefónica 01 224 7777 para recibir consultas y procesar sus reclamos.

En tanto, el equipo del cantante pidió calma a los asistentes frente a los inconvenientes registrados, asegurando que el espectáculo se realizaría con normalidad. “Relájense, tomen agua y busquen sombra, sean amables entre ustedes”, señalaron desde el Arena Park 1.

Seguridad de #RobbieWilliams le dice a los fans q no se preocupen, q Robbie cantara para ellos está noche ...

Esto tras la decisión de la @MuniSanMiguelPE de clausurar el #Arena1 por los eventos de ayer... pic.twitter.com/lShKsVjNGT — Angello Gutierrez (@elangellos) September 24, 2026

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