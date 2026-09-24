La Municipalidad de San Miguel clausuró el recinto Arena 1 por fallas de seguridad registradas en la primera fecha | Foto: Archivo GEC
La Municipalidad de San Miguel clausuró el recinto Arena 1 por fallas de seguridad registradas en la primera fecha | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Ante la cancelación del segundo concierto del británico Robbie Williams en Lima, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exigió a la empresa organizadora, One Entertainment, “brindar información clara, completa y oportuna” sobre esta medida, así como los procedimientos para un eventual reembolso de entradas o reprogramación.

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