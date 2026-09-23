Durante cinco años, LOTZO desapareció de las redes sociales y dejó de mostrar públicamente su música. No fue un retiro, sino una pausa dedicada a estudiar producción musical, jazz, música clásica y teoría en Berklee College of Music, mientras vivía lejos de Lima y acumulaba experiencias que terminarían modificando su manera de entender la creación. Se graduó en 2025, se mudó a Miami y, después de ese largo silencio, decidió volver a presentarse ante el público con “Acércate”, su nuevo sencillo.

LOTZO nació en Lima en 2002 y vivió allí hasta los 19 años, cuando dejó su casa para estudiar en Boston. En el camino también pasó por otros países y ciudades, experiencias que ampliaron su relación con distintos géneros y escenas musicales. En Berklee, cuenta, podía encontrarse desde jazz y bossa nova hasta reguetón. “Hay un montón de géneros musicales incontables, que uno no sabe que existen y comienzas a apreciar cuando estás en sitios así de increíbles”, recuerda.

La formación también dejó una huella menos evidente. Aprendió a trabajar la música a partir de procesos, a ordenar cada etapa de una producción y, al mismo tiempo, a convivir con un perfeccionismo que puede convertirse en obstáculo. “Siempre querer que las cosas suenen limpias, bien hechas, más que la música como tal, porque se aprende muy, muchos géneros de música”, explica sobre una exigencia que todavía reconoce en su manera de producir.

“Acércate” representa para LOTZO un regreso a la música y también un reencuentro con sus raíces limeñas y las experiencias que marcaron su formación.

Volver a lo que hizo feliz

Esa búsqueda encuentra ahora una primera respuesta en “Acércate”. La canción nació años atrás, pero LOTZO decidió recuperarla y llevarla al presente desde una perspectiva distinta. El tema habla del deseo de acercarse a otra persona, aunque para su autor también funciona como una metáfora de regresar a sus raíces, a su gente y a aquello que alguna vez lo hizo feliz.

“Es un himno para regresar, para acercarse más que todo a una persona, como lo dice la letra, pero también acercarte a tus raíces, a tu gente”, sostiene. El videoclip lleva esa idea a una escena concreta: su llegada a casa y la sorpresa de sus amigos. Es una imagen que conecta con una ausencia todavía pendiente, pues el músico aún no ha regresado físicamente a Lima después de varios años.

Esa distancia también se filtra en su sonido. LOTZO describe su propuesta como una música que busca envolver y despertar recuerdos, con sonidos orgánicos, melodías memorables y letras honestas. “Mi música es como una manta que te abraza y te hace justamente llevar esa nostalgia de la música de los años que te hicieron felices”, dice.

Ahora, instalado en Miami y con Lima como referencia permanente, el músico inicia una etapa en la que busca descubrir quién es después de todo lo vivido. Su trabajo como productor, intérprete y fotógrafo forma parte de esa exploración, pero “Acércate” marca el primer movimiento público de un regreso que, para LOTZO, también significa volver a escuchar aquello que dejó atrás. “Quiero descubrir quién es LOTZO hoy. Han pasado muchos años, muchos países y muchas experiencias que cambiaron mi manera de ver la vida y de hacer música”, concluye.