icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

LOTZO regresa a la escena musical con “Acércate”, su primer lanzamiento público después de cinco años alejado de las redes y de la exposición musical.
LOTZO regresa a la escena musical con “Acércate”, su primer lanzamiento público después de cinco años alejado de las redes y de la exposición musical.
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante cinco años, LOTZO desapareció de las redes sociales y dejó de mostrar públicamente su música. No fue un retiro, sino una pausa dedicada a estudiar producción musical, jazz, música clásica y teoría en Berklee College of Music, mientras vivía lejos de Lima y acumulaba experiencias que terminarían modificando su manera de entender la creación. Se graduó en 2025, se mudó a Miami y, después de ese largo silencio, decidió volver a presentarse ante el público con “Acércate”, su nuevo sencillo.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.