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BTS se presentará por primera vez en Perú con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
BTS se presentará por primera vez en Perú con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
Por Ángel Navarro Quevedo

Lima lleva semanas viviendo la experiencia BTS sin haberlo visto. Desde setiembre, las afueras del Estadio San Marcos se volvieron un punto de peregrinaje, y la ciudad se llenó de tiendas de merchandising, fiestas temáticas y experiencias musicales previas a los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre, que reunirán a unas 150 mil personas en total en esta primera visita de la banda surcoreana al Perú.

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