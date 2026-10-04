Lima lleva semanas viviendo la experiencia BTS sin haberlo visto. Desde setiembre, las afueras del Estadio San Marcos se volvieron un punto de peregrinaje, y la ciudad se llenó de tiendas de merchandising, fiestas temáticas y experiencias musicales previas a los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre, que reunirán a unas 150 mil personas en total en esta primera visita de la banda surcoreana al Perú.

La primera parada de la gira sudamericana Arirang —un tramo de 14 conciertos en cinco países— ya empezó en Bogotá, con funciones el 2 y el 3 de octubre. De lo ocurrido en esas presentaciones se desprende un panorama para el próximo concierto en San Marcos, un show que empezará a las 8 p. m. y durará cerca de tres horas, pero cuya jornada es mucho más larga. El registro para el soundcheck cierra a las 2 p. m., las puertas de campo abren a las 4 y las de tribuna a las 5. Las entradas son digitales y se gestionan por Quentro. Quedan fuera las cámaras profesionales o con lentes desmontables, GoPro, trípodes, palos de selfie, equipos de transmisión en vivo, paraguas, punteros láser, drones, banderas con palos, mochilas grandes y bebidas alcohólicas.

Lo que no aparece en ningún reglamento son los accesorios representativos de las ARMY. El objeto central es el Army Bomb, el lightstick oficial, cuyas versiones recientes se conectan por Bluetooth y cambian de color en secuencias coordinadas por sectores. Junto a él se llevan photocards —que los fans intercambian por otras durante el concierto—, stickers y pulseras para el concierto, además de peluches y llaveros. Durante las canciones también se busca que el público siga los fanchants, cantos coordinados que mencionan el nombre de cada uno de los integrantes y que finaliza mencionando el nombre de la banda.

Fans de BTS instalaron carpas en los exteriores del Estadio San Marcos desde inicios de setiembre para esperar los conciertos de la banda surcoreana. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)

Filas, reventa y privacidad

Las filas explican bien esa mezcla de entusiasmo y preparación. En un inicio, las fans se organizaron para armar una fila de espera en los exteriores de San Marcos y, luego, para evitar que personas alquilaran espacios públicos. Las primeras carpas se vieron a inicios de setiembre, pero el 1 de octubre la Policía desalojó a las fans porque el recinto es local de votación para las elecciones regionales y municipales.

El mismo celo apareció en la pelea por las entradas. En la preventa de abril, Ticketmaster registró más de 619 mil usuarios conectados para las tres fechas. Para frenar a los revendedores, fijó un tope de cuatro boletos por cuenta, fila virtual aleatoria, QR dinámicos y una sola transferencia por entrada. Ni así se contuvo el mercado paralelo. El fanclub BTS Perú pide no comprar a revendedores para estos conciertos, en parte por el riesgo de estafas con páginas falsas y códigos QR clonados.

El Army Bomb, lightstick oficial de BTS, es uno de los accesorios que acompañará a los fans durante los tres conciertos en Lima.

Con las entradas en disputa y las puertas vigiladas, otro frente exige igual disciplina: la privacidad de BTS. El jueves, el fanclub oficial pidió no ir al aeropuerto ni al hotel, no rastrear a los artistas y no difundir sus actividades en tiempo real. El comunicado alcanza a medios y creadores de contenido, y promete denunciar cualquier conducta de acoso, venga de quien venga.

Queda, sin embargo, un último trámite. La Municipalidad de Lima evaluará un día antes del primer concierto si el estadio cumple las condiciones de seguridad. El alcalde Renzo Reggiardo asegura que no están en riesgo de cancelación los concierto que se realizarán, sin embargo, queda el precedente de la evacuación caótica del primer concierto de Robbie Williams en el Arena 1 Park. Si todo sale como está previsto, el miércoles Lima vivirá su primera experiencia con BTS.