RM de BTS realizó una donación de 100 millones de wones, equivalentes a unos US$73.820, al Museo Nacional de Corea. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
RM de BTS realizó una donación de 100 millones de wones, equivalentes a unos US$73.820, al Museo Nacional de Corea. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
/ JUNG YEON-JE
Por Redacción EC

RM, líder de BTS, volvió a demostrar su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural de Corea del Sur. El artista realizó una donación de 100 millones de wones, equivalentes a unos US$73.820, al Museo Nacional de Corea, institución de la que además es embajador global.

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