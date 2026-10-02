RM, líder de BTS, volvió a demostrar su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural de Corea del Sur. El artista realizó una donación de 100 millones de wones, equivalentes a unos US$73.820, al Museo Nacional de Corea, institución de la que además es embajador global.

El aporte fue realizado el pasado martes 29 de septiembre mediante Friends of National Museum of Korea, organización privada que respalda las actividades de la institución. Según informó el museo, el dinero será utilizado para adquirir bienes culturales necesarios para ampliar y fortalecer su colección.

“Me complace poder apoyar al museo como su embajador global”, expresó RM mediante un comunicado. El rapero, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, agregó que continuará trabajando junto a la institución para contribuir a su promoción y a la difusión de la cultura coreana.

RM de BTS realizó una donación de 100 millones de wones, equivalentes a unos US$73.820, al Museo Nacional de Corea. (Foto: bighitmusic)

La colaboración es un ejemplo del interés que RM ha demostrado durante años por el arte y la cultura tradicional de su país. Esta faceta del integrante de BTS se ha reflejado tanto en sus actividades personales como en distintas iniciativas destinadas a preservar el patrimonio surcoreano.

De hecho, esta no es la primera contribución económica del cantante con la protección de bienes culturales. En 2021 y 2022, RM donó otros 100 millones de wones en cada ocasión a la Fundación del Patrimonio Cultural Coreano en el Extranjero.

Dicha organización trabaja en la conservación y restauración del patrimonio cultural coreano ubicado fuera del país. De esta manera, las contribuciones del artista han permitido respaldar iniciativas vinculadas directamente con la recuperación y preservación de piezas de valor histórico.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP) / KIM MIN-HEE

El vínculo de RM con el Museo Nacional de Corea se fortaleció en junio pasado, cuando fue nombrado como el primer embajador global de la institución. Ahora, el líder de BTS se prepara para asumir un nuevo reto en Latinoamérica como parte de su gira “Arirang”.