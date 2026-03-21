La emblemática plaza de Gwanghwamun, en el corazón de Seúl, fue testigo este sábado del histórico regreso de BTS a los escenarios. El evento, titulado “BTS The Comeback Live”, marcó el fin de una pausa de cuatro años debido al servicio militar obligatorio, pero estuvo definido por la resiliencia de su líder, RM, quien actuó con una escayola debido a una lesión sufrida apenas 48 horas antes del show.

Según informó la agencia BigHit Music, el artista sufrió un accidente durante un ensayo el pasado jueves. El diagnóstico médico reportó daño en los ligamentos, inflamación, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo. Pese a la recomendación de limitar estrictamente sus movimientos durante dos semanas, RM optó por participar en el evento permaneciendo sentado durante gran parte de la coreografía.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

La banda inició el espectáculo a las 20:00 hora local, avanzando desde el palacio de Gyeongbokgung hacia un escenario que combinó la estética moderna del K-pop con elementos del patrimonio cultural coreano. El repertorio sirvió para presentar su nuevo álbum de estudio, ‘Arirang’, lanzado este viernes, e incluyó éxitos globales como ‘Butter’ y ‘Dynamite’.

El estado físico del líder no pasó desapercibido, generando momentos de camaradería entre los integrantes. “¿Por qué estás sentado ahí?”, bromeó V durante la presentación, buscando aligerar la tensión ante la visible inmovilidad de su compañero. RM, por su parte, recibió algunas de las ovaciones más sonoras de la noche al priorizar su compromiso con los fans sobre su estado de salud.

La emotividad marcó el cierre de la jornada. J-hope confesó ante la multitud: “Nos daba mucha ansiedad pensar si ustedes seguirían esperando por nosotros o si nos olvidarían” . Por su parte, Jungkook añadió: “Honestamente nunca olvidaré esta noche. Sentí mucha presión por el regreso, pero estar aquí es genial” .

El concierto congregó a 22.000 asistentes con entrada, aunque las autoridades estimaron que unas 250.000 personas se reunieron en los alrededores para seguir la transmisión en pantallas gigantes. El impacto del evento fue global, siendo retransmitido en directo por Netflix, plataforma que proyectó la emisión como su mayor evento en vivo del año.

Con el estreno de ‘Swim’, su nuevo sencillo, y el cierre con ‘Mikrokosmos’, BTS consolida un retorno que reafirma su estatus como fenómeno cultural, superando incluso los contratiempos físicos de su liderazgo.

*Con información de EFE

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