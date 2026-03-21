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BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
/ KIM MIN-HEE
Por Redacción EC

La emblemática plaza de Gwanghwamun, en el corazón de Seúl, fue testigo este sábado del histórico regreso de BTS a los escenarios. El evento, titulado “BTS The Comeback Live”, marcó el fin de una pausa de cuatro años debido al servicio militar obligatorio, pero estuvo definido por la resiliencia de su líder, RM, quien actuó con una escayola debido a una lesión sufrida apenas 48 horas antes del show.

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