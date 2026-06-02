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Resumen

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La cantante Qorianka tiene 25 años. Entre sus primeros covers, están “Tusojkusun” de Damaris, “Llorando se fue” de Los Kjarkas y “Tú me olvidaste” de Max Castro, lo que la vinculó aún más con el folclore andino. (Foto: DIEGO MORENO/EL COMERCIO)
La cantante Qorianka tiene 25 años. Entre sus primeros covers, están “Tusojkusun” de Damaris, “Llorando se fue” de Los Kjarkas y “Tú me olvidaste” de Max Castro, lo que la vinculó aún más con el folclore andino. (Foto: DIEGO MORENO/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

En el colegio, los amigos de Gardenia Reynoso se burlaban de su amor por la música coreana. “Es la rarita que escucha a sus chinitos”, le decían, según recuerda con ternura la cantante y bailarina peruana. Amante de la ola musical k-pop, ella empezó haciendo coreografías de BTS y otros grupos asiáticos, y participaba en competencias de baile. El tiempo ha pasado y, si bien sigue llevando su nombre y apellido con honor, en el plano artístico los cambió por Qorianka, que en quechua significa “águila de oro”. Su historia es de lucha y de un vínculo con el continente oriental que nadie de su familia anticipó. Hoy firma canciones de fusión peruana con pop internacional –en las que mezcla quechua, español, coreano e inglés–, como es el caso “Tayta”, su más reciente sencillo.

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