Este domingo 7 de junio, millones de peruanos participarán en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 para definir quién asumirá la Presidencia de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los dos candidatos que lograron avanzar a esta etapa decisiva del proceso electoral. Tras el cierre de las mesas de votación, la expectativa se centrará en la difusión de los primeros resultados preliminares, los cuales permitirán conocer una tendencia inicial sobre la decisión tomada por los electores. Como ocurre en cada proceso electoral, el flash electoral se convertirá en el foco de atención debido a que ofrecerá una proyección temprana del posible desenlace de la contienda antes de la publicación de los resultados oficiales. La jornada contará además con una amplia cobertura informativa que seguirá minuto a minuto el desarrollo de las votaciones y la posterior difusión de las estimaciones elaboradas por las encuestadoras. A continuación, te contamos a qué hora se conocerán los primeros resultados a boca de urna y otros detalles clave sobre este esperado proceso electoral.

¿A QUÉ HORA SE CONOCERÁ EL FLASH ELECTORAL DE LA SEGUNDA VUELTA?

Los primeros resultados a boca de urna serán difundidos a las 5:00 de la tarde del domingo 7 de junio, una vez que finalice oficialmente la votación en todo el territorio nacional. Desde las primeras horas del día, diversos medios realizarán una cobertura especial para seguir el desarrollo de la jornada electoral y presentar las estimaciones elaboradas por las empresas encuestadoras apenas se cierren las mesas de sufragio.

Foto: Andina

¿QUIÉNES ESTARÁN A CARGO DE PRESENTAR LOS RESULTADOS PRELIMINARES?

Las proyecciones iniciales serán elaboradas por reconocidas empresas especializadas en estudios de opinión. Una de ellas será Ipsos, que difundirá su reporte a través de distintos medios de comunicación. Paralelamente, Datum Internacional también presentará su propia estimación nacional mediante una transmisión especial. Ambas mediciones ofrecerán una primera imagen del comportamiento del electorado tras el cierre de la votación.

Ciudadanos acudirán el domingo a locales de votación. Foto: GEC

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO BOCA DE URNA?

La expresión boca de urna se utiliza para describir las encuestas realizadas a los ciudadanos inmediatamente después de que emiten su voto. Los encuestadores recopilan información en los exteriores de los centros de votación y, a partir de una muestra representativa, elaboran estimaciones sobre el posible resultado de la elección. Esta herramienta permite conocer tendencias de manera rápida, aunque no tiene carácter oficial.

¿EL FLASH ELECTORAL DEFINE AL GANADOR DE LA ELECCIÓN?

Aunque suele ofrecer una aproximación bastante cercana al resultado final, el flash electoral únicamente presenta una proyección basada en encuestas. La confirmación oficial del ganador corresponde a las autoridades electorales, que realizan el conteo y procesamiento de las actas de votación para determinar el resultado definitivo de los comicios.

(Foto: RFI)

¿A QUÉ HORA TERMINARÁ LA JORNADA DE VOTACIÓN?

La normativa vigente establece que las mesas de sufragio funcionarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Al llegar esa hora, concluye el proceso de votación para los ciudadanos. Solo ante circunstancias excepcionales que afecten el normal desarrollo de los comicios, las autoridades competentes podrían autorizar una ampliación extraordinaria del horario en determinados locales de votación, según informa Infobae.

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