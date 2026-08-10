¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside. Corte de luz en Lima MARTES 11 DE AGOSTO SAN MIGUEL (08:00 – 18:00) Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes.

Av. Riva Agüero cuadra 8, frente a la Universidad Católica. INDEPENDENCIA (08:00 – 18:00) Urb. Las Violetas: Av. Los Eucaliptos cuadras 1 y 2; Av. Los Ficus cuadras 1, 3, 4, 5 y 6; Av. Los Galardos, manzana L3; Av. 21 de Junio cuadra 6; calle La Cantuta cuadra 1; calle Choiotas cuadra 1, manzana B; calle Flor de Mayo cuadra 1; calle Las Avellanas cuadra 1; calle Las Flores cuadra 1; calle Las Guindas cuadra 1; calle Las Moras cuadra 1; calle Las Nueces cuadra 1; calle Las Palmeras cuadra 1; calle Las Retamas cuadra 1; calle Las Sandías cuadra 1; calle Los Álamos cuadra 1; calle Los Alardos cuadras 1 y 2; calle Los Pacaes cuadra 1; calle Los Rosales cuadra 1; calle Las Hiedras cuadra 1; calle Los Álamos cuadra 1; calle Las Petunias cuadra 1; calle Los Higos cuadra 1; calle Los Melones cuadra 1.

A.H. San Camilo: manzanas A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, O1, P, Q, R, S, S1, S4, T, V, V1, V2, V3, W, W2, X y Y.

Av. Los Libertadores: manzanas B, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Calle Emancipación cuadra 1: manzanas A, G, I y L.

Calle San Pedro y San Pablo cuadra 1.

A.H. Cruz de Mayo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q1, R, S, T, U, V, V1, V2, W, X y Y.

A.H. El Volante: pasaje 30 de Agosto, manzana S1; pasaje 8 de Octubre, manzana S2; pasaje El Mirador, manzana S3; pasaje Quina cuadra 1; pasaje Los Rosales cuadra 1; pasaje Ricardo Palma, manzana H. RÍMAC (08:00 – 19:00) P.J. Los Ángeles: Av. Las Mercedes cuadras 1, 2 y 3; Av. María Parado de Bellido cuadra 1; calle Condorcanqui cuadras 4, 5 y 6; calle Faustino Sánchez Carrión cuadras 1 y 5; calle Francisco de Zela cuadras 2, 4 y 5; calle José Olaya cuadras 4, 5 y 6; calle Los Andes cuadras 1 y 2; calle Los Héroes cuadras 5 y 6; calle Los Incas cuadra 2; calle Malecón José Gálvez cuadra 5; calle Mariano Melgar cuadra 5; calle Mateo Pumacahua cuadras 4 y 5; calle Manuel Pardo cuadra 7. SAN MARTÍN DE PORRES (08:30 – 17:30) Urb. Pro Industrial II Etapa, sector 9: calle B, manzanas B y C.

Av. Gerardo Unger cuadra 82. SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:30 – 16:30) P.J. Cruz de Motupe, grupo 5: manzanas B, C, D, E, I, J, K, K5, L y M. LOS OLIVOS (13:00 – 17:00) Urb. Las Palmeras: calle El Amargón cuadra 40; Av. Calístemo cuadras 9 y 10; Av. Las Palmeras cuadras 38, 39 y 40; calle Guandú cuadra 39; calle Las Fresas cuadras 9 y 10; calle Tritoma cuadras 8, 9 y 10; Jr. Helenios cuadras 8 y 40; calle La Hiedra cuadra 8; Jr. Las Acacias cuadra 8; Jr. Los Amarantos cuadra 9. BELLAVISTA (08:00 – 18:00) Urb. Bellavista: Jr. Alfonso Ugarte cuadras 1 y 2; Jr. Nicolás de Piérola cuadras 4 y 5; Av. 8 de Octubre, manzanas A y B; Av. Colina, manzana A; Av. Grau cuadras 2 y 3; Av. Guardia Chalaca cuadras 18 y 20, manzanas B y C; calle Los Heros cuadras 5, 6 y 7; Fundo Aguilar, manzanas A y C; A.H. Telmo Carbajo III, manzanas A, B y C; pasaje Zarumilla cuadras 1 y 2.