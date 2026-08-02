¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
LUNES 3 DE AGOSTO
SAN JUAN DE LURIGANCHO( 09:00 – 17:00)
ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO MZS. A, D, E, ASOC. ATREM MZS. B, C, E, L2, ASOC. ASEIQ MZS. E, Q, ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO Y PEQ. EMPRESARIOS MZS. A, B.
PUENTE PIEDRA ( 08:30 – 16:30)
URB. FUNDO SHANGRILA MZ H, CALLE LAS GARDENIAS CDRA 1.
BELLAVISTA (13:30 – 17:30)
URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZ M2, N2, Q2, R2, S2, AV. VENEZUELA CDRAS 14, 15, 17.
PUENTE PIEDRA (09:30 – 17:30)
URB. ZAPALLAL MZ A, C1, D1, E1, P1, Q1, AV. BUENOS AIRES CDRA 24, AV. LEONCIO PRADO CDRAS 9, 10, 11, MZ C1, AV. REPUBLCA DE CROACIA CDRAS 3, 4.
CARABAYLLO (09:00 – 17:00)
A.H. HUÁSCAR MZS. 39, 40, 41, 42, 43, 44
RIMAC (09:30 – 14:30)
URB. LEONCIO PRADO MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, K, L, P1, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRA 5.
MARTES 4 DE AGOSTO
LIMA CERCADO (00:00 – 06:00)
JR. MONTEVIDEO CDRAS. 10, 11, JR. PARURO CDRAS. 11, 12, 13, JR. PUNO CDRAS. 8, 9, JR. ANDAHUAYLAS CDRAS. 11, 12, JR. SAN JOSÉ CDRA. 5, JR. HUANTA CDRAS. 12, 13, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 17.
RIMAC (08:00 – 17:00)
A.H. MARISCAL RAMON CASTILLA MZ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, B3, B4, B5, C, D, E, F, G, G1, H, H2, I, J, K, O.
SAN MARTIN DE PORRES (09:00 – 19:00)
URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZ A1, B1, ASOC. LOS LIRIOS DEL NARANJAL MZ A, B, C, D, E, F.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:30 – 18:30)
A.H. 4 SUYOS NUEVO MILENIO SCT. 5 DE JULIO MZS. 1Z, 2A, 2B, 2C, 2D, 2D PRIMA, 2E, 2E PRIMA, A2, B, B2, C, F, H, I, AGRUP. FAM. VISTA ALEGRE MZS. B, C, D, E, F, G, O1, P1, P2, A.H. LOS VENCEDORES MZ. C, AGRUP. FAM. VISTA ALEGRE LA FRAGATA MZS. B, C, E, O1, P1, A.H. SANTA FE MZ. D, AGRUP. FAM. LOS LEONES DE SJL MZ. O2, AGRUP. FAM. LOS CHANKAS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZS. C, D.
CARABAYLLO (09:00 – 18:00)
ASOC. PROP. SAN LORENZO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ASOC. PROD. PECUARIOS PAMPA SAN ANTONIO ASPPPS MZS. B PRIMA, C PRIMA, D PRIMA, E PRIMA, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, K PRIMA, L PRIMA, ASOC. PROP. DEL PROG. RES. VILLA TORRE BLANCA MZS. B, E, G, I, L, ASOC. PROP. RES. LA PLANICIE DE CARABAYLLO MZ. B.
PUENTE PIEDRA (08:30 – 16:30)
ASOC. VALLE HERMOSO EL ARENAL MZ A, C, D, E, H. LOS OLIVOS
LOS OLIVOS (09:00 – 18:00)
A.H. CUETO FERNANDINI MZ A1, B1, C1, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, P.J. SANTA ROSA DE NARANJAL MZ
LOS OLIVOS (09:00 – 17:00)
CALLE EL CALISTEMO CDRAS. 9, 10, CALLE EL ABUTILLÓN CDRA. 38, CALLE LAS FRESAS CDRAS. 9, 10, JR. TRITOMA CDRAS. 8, 9, 10, JR. GUANDU CDRA. 39, JR. EL AMARGÓN CDRA. 40, JR. LOS HELENIOS CDRA. 40, JR. LAS ACACIAS CDRA. 8, JR. LAS HIEDRAS CDRA. 8, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 38, 39, 40.
MAGDALENA DEL MAR (08:30 – 18:30)
CALLE JUNIN CDRA 5, JR. AREQUIPA CDRA 2, JR. TACNA CDRA 10, JR. PASCUAL DE VIVERO CDRA 10, JR. RODRIGO DE MAZUELOS CDRA 5.
LOS OLIVOS (09:00 – 20:00)
A.H. M. CHILLON MZ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, URB. PRO LIMA III ETAPA MZ D, G, H.
SAN MARTIN DE PORRES (09:30 – 17:30)
URB. ZARUMILLA JR. ALBERTO ALARCON CDRAS 3, 4, JR. ALBERTO ABERD CDRAS 6, 7, JR. ALICIA ALARCON CDRAS 3, 4, AV. MARTIR OLAYA CDRAS 7, 8, JR. ISIDRO ALCIBAR CDRA 5, JR. LAS PALMAS CDRA 1, JR. ZAPOTILLO CDRA 1, PASAJE LA VICTORIA CDRA 2, PASAJE QUIMPER CDRA 1.
ACOS (8:30 - 18:00) COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPMAPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
LIMA CERCADO (00:00 – 06:00)
AV. ABANCAY CDRAS 7, 8, AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 14, 15, JR. AYACUCHO CDRA 8, JR. INAMBARI CDRA 7, CALLE SANTA CATALINA CDRA 6, JR. PUNO CDRAS 4, 5, 6.
CALLAO (8:00 - 18:00)
05616C CALLE LAS AZUCENAS AV CORPAC, AUX FAUCETT, CALLE LOS GERANIOS, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, LOS LIRIOS, LOS GLADIOLOS, CALLE 2, CALLE A, LOS TULIPANES
SAN MARTÍN DE PORRES (8:30 - 18:30)
URB. CALIFORNIA MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, ASOC. VIV. BRISAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, ASOC. VIV. RES. VIRGEN DEL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, ASOC. VIV. LOS PORTALES DE SANTA RITA MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. C, G, H, J, ASOC. VIV. LOS ROBLES DE STA. ROSA MZS. D, F.
RÍMAC (8:00 - 19:00)
A.H. MUNICIPAL N° 3 COMITÉ 13 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. MUNICIPAL N° 3 COMITÉ 13 FLOR DE AMANCAES MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P.
CALLAO (9:00 - 17:00)
AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 20, 21, 22, AV. ÓSCAR R. BENAVIDES (COLONIAL) CDRAS. 1, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, AV. PROLG. BUENOS AIRES CDRAS. 20, 22, 23, CALLE ARICA CDRAS. 1, 18, CALLE ESMERALDAS CDRA. 1, CALLE LOS ZAFIROS CDRA. 1, CALLE RUBÍES CDRA. 1, URB. EL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, PSJE. LAREDO CDRAS. 1, 19, JR. AGUAMARINA CDRAS. 1, 2, 22, 23, JR. LOS TOPACIOS CDRA. 1, URB. SAN ANTONIO MZ. E
LOS OLIVOS (7:00 - 19:00)
URB. PRO LIMA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P, Q.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (9:30 - 17:30)
ASOC. JORGE BASADRE MZ. M, C.P. MENOR MCAL. ANDRÉS AVELINO CÁCERES MZ. LL, URB. LA HUAYRONA MZS. G, K, M1, N, O, URB. SAN CARLOS MZS. LL, M, URB. SAN GABRIEL MZS. D, F, AV. JORGE BASADRE ESTE CDRA. 6, AV. SANTA ROSA CDRA. 23, JR. LOS ASBESTOS CDRA. 6
RÍMAC (9:00 - 19:00)
A.H. BALCÓN DEL RÍMAC MZS. A, A1, B, C, D, E, F, F1, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, X, Z, A.H. MUNICIPAL N° 3 COMITÉ 13 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. MUNICIPAL N° 3 SCT. VILLA LOS EUCALIPTOS FLOR DE AMANCAES MZS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A.H. HORACIO ZEVALLOS MZS. A, B, C, D, E, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, P2, Q, Q1, R, R1, R2, S, T, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, VA, WA, A.H. SAN SEBASTIÁN MZS. A, C, F, G, H, I, L, A.H. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, B1, C, C1, D, D1, D2, E, E1, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, U, V, W, X, Y, A.H. MUNICIPAL III SCT. PRIMAVERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, T, W, X, Z, A.H. VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. JARDINES DE FLOR DE AMANCAES MZS. C, D, F, G, H, I, J, K, M, N, O, R, S, U, V, W, X, A.H. MANUEL SEOANE CORRALES MZS. A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B, D, E, G, K, M, N, O, A.H. JESÚS OROPEZA CHONTA MZS. H, W, Y, A.H. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. MUNICIPAL III SCT. AMP. JUAN PABLO II MZ. A1, A.H. FLOR DE AMANCAES MZS. A, B, C, D, D1, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. 6 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, A.H. 30 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. FLOR DE AMANCAES COMITÉ 10 MZS. E, H, I, J, K, L, M, N.
HUAURA (8:00 - 13:00)
CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE VEGUETA.
JUEVES 6 DE AGOSTO
PUENTE PIEDRA (08:30 – 18:30)
ASOC. DE VIV. MUNICIPAL LUIS PARDO NOVOA MZS. A, C, D, E, F, G, H, I, J, ASOC. PROG. DE VIV. SAN DIEGO II ETP. MZS. B, D, E, F, ASOC. VIV. LAS HORTALIZAS MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VILLA MARGARITA MZS. A, B, C, D, F, L, ASOC. VIV. LAS TRES REGIONES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, ASOC. VIV. EL PLATANAL MZS. A, B, C, ASOC. PROP. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VILLA FLORIDA MZS. A, B, C, ASOC. LOS SAUCES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VILLA LAS FLORES MZ. I, ASOC. VIV. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, COOP. GALLINAZOS PARCELAS 50, 54, 55, 57, 57A, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, ASOC. 1 DE MAYO MZS. C, D, ASOC. STA. INES MZ. C.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:30 - 17:30)
ASOC. VIV. COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY MZS. J, N, Ñ, R, S, T, T1, Y, AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 15, 16, AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRA. 9.
VIERNES 7 DE AGOSTO
CALLAO (08:00 – 18:00)
JR. AYACUCHO CDRA. 12, JR. MIROQUESADA CDRA. 13, AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ CDRAS. 1, 2, AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 9, 10, 11, JR. MONTEZUMA CDRA. 11, AV. LA PAZ CDRAS. 1, 2, 3, JR. LAZARETO CDRAS. 11, 12, CALLE CESAR VALLEJO CDRA. 1, CALLE MANUEL RAYGADA CDRAS. 11, 12, CALLE NUEVA CDRA. 1, CALLE TACNA CDRA. 1.
PUENTE PIEDRA (09:00 – 18:00)
ASOC. PROP. PROG. VIV. LOMAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. GRAMADALES MZS. D, F, G, A.H. LOS ANDES DEL PERÚ DE PUENTE PIEDRA MZ. B, ASOC. LAS GARDENIAS MZ. B.
CARABAYLLO (09:30 – 17:30)
PRO. VIV. LOS SUYOS PROG. EL REPOSO DE CARABAYLLO MZ. E, ASOC. VIV. LOS SUYOS MZS. E.
COMAS (09:00 – 15:00)
URB. ALAMEDA DEL RETABLO EDIF. E, F, G, H, I, J, K, L, M.
SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 – 16:00)
AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 11, 12.
INDEPENDENCIA (08:00 – 18:00)
JR. LAS AMAPOLAS CDRAS. 1, 2, AV. LAS GLADIOLAS CDRA. 3, AV. LAS VIOLETAS CDRA. 7, AV. LOS PINOS CDRAS. 1, 2, 3, AV. LOS ROBLES CDRA. 2, CALLE LOS CLAVELES CDRAS. 1, 2, CALLE LOS NOGALES CDRA. 1.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:00 – 18:00)
CALLE SAN FRANCISCO CDRAS. 7, 8, CALLE LAS MERCEDES CDRAS. 9, 10.
MAGDALENA DEL MAR (08:30 – 18:30)
AV. BRASIL CDRAS. 39, JR. PEDRO DRINOT (ARICA) CDRAS. 1, 2, 3, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 2, 3, 4, AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR CDRA. 2, 3, 4, 7, JR. RAYMONDI CDRAS. 1, 2, 3, 5, JR. LARCO HERRERA CDRAS. 0, 1, 2, 4, 5, 6, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SUCRE (EX EDUARDO CARRASCO) CDRA. 1, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA. 1, JR. MOORE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MALECÓN GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. RAIMONDI CDRAS. 1, 3, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 2, CIRCUITO DE PLAYAS COSTA VERDE, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 2, 3, 4, JR. IDELFONSO FUENTES CDRA. 1, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA. 1, JR. FRANCISCO BEJARANO CDRA. 1, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 3.
RÍMAC (09:00 – 18:00)
AV. A, MZ. E - L 01 PRADERAS 4 EDIF. 2, 3.
ACOS (08:30 – 18:00)
COMUNIDAD SAN JUAN DE UCHUCUANICO, COMUNIDAD DE HUASCOY UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS; COMUNIDAD DE CORMO, COMUNIDAD DE HUAROQUIN UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS ALTOS.
SÁBADO 8 DE AGOSTO
BREÑA (08:00 – 17:00)
AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS. 8, 9, JR. RECUAY CDRAS. 3, 4, JR. GRAL FELIPE VARELA CDRAS. 4, 5, 6.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:30 – 18:30)
AGRUP. JUAN VALER SANDOVAL MZ A, B, C, D, F, G, G2, H, I, J, J1, K, K1, L, M, N, Ñ, A.H. PROYECTO INTEGRAL NUEVO SAN JUAN MZ A, B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. CRISTO REY MZ A, B, C, D, AGRUP. FAM. LA PLANICIE MZ O, P, P4, T3, T6, V5 V6, V7, A.H. LOS GIRASOLES DE MARIA DE JESUA MZ C, D, E, Ñ, AGRUP. FAM. LAS LOMAS DE CRISTO REY MZ A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, E3, F, F1, G, G1, G2, H, I, I1, J, J1, J2, K, K1, L, L1, LL, M, M DOBLE PRIMA, M PRIMA, M TRIPLE PRIMA, N, Ñ, O, O1, P, P1, P2, P3, P4, P5, Q, Q DOBLE PRIMA Q1, Q2, Q3, R, R1, S, S1, T, T DOBLE PRIMA, T PRIMA, T TRIPLE PRIMA T1, U, U DOBLE PRIMA U1, V, V DOBLE PRIMA V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, W, W PRIMA, W1, W2.
SAN MARTÍN DE PORRES (09:00 – 18:00)
AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 78, 79, 80, 81.
COMAS (09:00 – 18:00)
AV.ALFREDO MENDIOLA/ AV.LOS PROCERES
DOMINGO 9 DE AGOSTO
CARABAYLLO (08:30 – 18:30)
C.P. LOS HUERTOS DE RÍO SECO MZS. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J1, J2, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, N3, C.P. CASSINELLI MZS. B, C, D, E, E1, F, G, I, K, L, N, O, U, A.H. CERRO CANDELA MZ. D2, C.P. FUNDO SANTA MARGARITA MZS. A, B, C, D, C.P. CENTRO DE SALUD MZ. F1.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.