Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
VIERNES 16 DE OCTUBRE
Rímac (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. LAS MERCEDES CDRAS. 2, 3, AV. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, JR. MATEO PUMACAHUA CDRAS. 4, 5, JR. FRANCISCO DE ZELA CDRAS. 4, 5, JR. MARIANO MELGAR CDRAS. 4, 5, PSJE. LOS ANDES CDRAS. 1, 2, PSJE. SÁNCHEZ CARRIÓN CDRA. 5, JR. JOSÉ OLAYA CDRA. 6, JR. LOS HEROES CDRAS. 5, 6, JR. LOS INCAS CDRA. 2, JR. CONDORCANQUI CDRAS. 5, 6, A.H. TARMA CHICO MZ. 4, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. SAN JOSÉ OBRERO MZS. A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J1, J2, J3, K1, K2, M, N, AGRUP. FAM. LA RINCONADA DEL SOL DE MCAL. CÁCERES MZS. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C24, C25, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, K1, A.H. PUEBLOS UNIDOS MZS. A, A1, J, J1, AGRUP. FAM. PUEBLOS HERMANOS DE MAYOBAMBA MZS. A, B, A.H. PAZ Y AMISTAD SCT. CRISTO DE PACHACAMILLA MZ. D1.
Canta/ Huaros (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. 26 DE MAYO CDRA. 1, AV. 28 DE MAYO CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 5, AV. JOSÉ OTERO CDRAS. S/N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, PZA. DE TOROS CDRA. 3, JR. SANGRAR CDRA. S/N 4, C.P. SAN FELIPE DE CULLHUAY MZ. S/N, E, PSJE. LOS ANDES CDRA. 1, PSJE. MICAELA BASTIDAS CDRA. 7, PSJE. LA TORRE CDRA. 1.
San Martín de Porres/ Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. JARDINES DE STA. ROSA III ETP MZS. A, B, C, URB. LA ALBORADA DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. STA. MARÍA DEL VALLE ETP III MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 1 ETP. MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 2 ETP. MZS. A, D, F, G, ASOC. LOS OLIVOS DE SAN VICENTE MZS. A, B, C, D, E, URB. SAN REMO III ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. STA. MARÍA DEL VALLE III ETP MZS. A, B, C, D, PROG. VIV. SAN BENITO DE PALERMO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO ETP. II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. VISTA ALEGRE I MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. VISTA ALEGRE II MZS. A, B, PRO. VIV. BAHÍA BLANCA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. RES. DUEÑAS MZS. A, D, E, F, PRO. VIV. LAS DELICIAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PRO. VIV. SOL DE OQUENDO MZS. B, C, D, PPRO. VIV. LA ENCANTADA DEL VALLE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, I, PRO. VIV. LA FLORESTA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO II ETP. MZS. A, B, C, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO III ETP. MZS. A PRIMA, C, URB. MANUEL MUJICA GALLO MZ. B1, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. LOS PINOS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. LAS DALIAS DE OQUENDO II MZS. A, B, C, D, F, PRO. VIV. VILLAS DE OQUENDO AMP. I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, Q, PRO. VIV. VIÑAS DE AMÉRICA OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, H, I, L, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN JUAN DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, F.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. PEQ. AVICULTORES MZS. F, G, I, AV. CONTUMAZA CDRA. 7.
Callao (10:00 a.m. a 1:30 p.m.)
- ASOC. PROP. ALAMEDA PORTUARIA MZS. A, B, C, AV. ELMER FAUCETT C/ AV. CANTA CALLAO.
Callao (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- PARCELA 2-A EX FUNDO TABOADA EDIFS. D, E, F, AV. CANTA CALLAO KM. 6 EX FUNDO LA TABOADA II S/N EDIFS. G, H, T, U, V, W,
Lima (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- URB.PANDO, CALLE PASAJE 46 ESQ. JR. BENVENUTO
Comas (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA. 10.
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Independencia/ San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE LA ESTRELLA CDRA. 9, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRA. 9, JR. REPÚBLICA DE ECUADOR CDRAS. 2, 4, 5, 6, CALLE CAPITÁN RUY DIAZ CDRA. 2, P.J. VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO MZS. 4, 5, 6.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. LAS PALMERAS MZS. A, A PRIMA, B, C, C1, D, R, R1, T, U, U15, V, V1, AV. LOS CIRUELOS CDRA. 10, JR. LOS COCALENOS CDRAS. 6, 7, A.H. HUANTA I MZ. Q, ANDRES AVELINO CÁCERES MZ. A, CALLE LAS PARQUINSONIAS MZS. D, E, JR. LOS PACAES CDRA. 9, AV. SAN MARTÍN DE PORES CDRA. 6, AV. SANTA ROSA CDRA. 7, UNID. 15 URB. CANTO GRANDE MZS. E, M, Q, R, S, T, U, U15, V, AGRUPACIÓN MZ. T LT. 13 MZ. T.
Independencia (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV, 17 DE NOVIEMBRE CDRA, 9, JR. 28 DE JULIO CDRA. 1, PSJE. ALFONSO UGARTE CDRAS. 0, 1, AV. AMANCAES CDRAS. 1, 2, AV. LAS AMERICAS CDRAS. 6, 7, 8, AV. LOS NIÑOS MÁRTIRES CDRAS. 4, 5, 6, PSJE. LOS ANDES CDRA. 1, P.J. VILLA CANTA MZS. 74A, 75A, 83, 93A, A, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, RJ. SIMÓN BOLIVAR CDRA. 1, 2, A.H. SIMÓN BOLIVAR MZS. 94A, 94B, 95A, 95B, P.J. INDEPENDENCIA MZS. 74A, 83, 83A, 83C, 93, 93A, 94, 94B, 95, 95B, 96, 103, 103A, 109, 110, 113.
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- AV.LOS CIRUELOS CDRA.4
San Juan de Lurigancho (1:00 p.m. a 6:00 p.m.)
- AV.LOS CIRUELOS/PROCERES INDEP.
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