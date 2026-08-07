¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
VIERNES 7 DE AGOSTO
CALLAO (08:00 – 18:00)
JR. AYACUCHO CDRA. 12, JR. MIROQUESADA CDRA. 13, AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ CDRAS. 1, 2, AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 9, 10, 11, JR. MONTEZUMA CDRA. 11, AV. LA PAZ CDRAS. 1, 2, 3, JR. LAZARETO CDRAS. 11, 12, CALLE CESAR VALLEJO CDRA. 1, CALLE MANUEL RAYGADA CDRAS. 11, 12, CALLE NUEVA CDRA. 1, CALLE TACNA CDRA. 1.
PUENTE PIEDRA (09:00 – 18:00)
ASOC. PROP. PROG. VIV. LOMAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. GRAMADALES MZS. D, F, G, A.H. LOS ANDES DEL PERÚ DE PUENTE PIEDRA MZ. B, ASOC. LAS GARDENIAS MZ. B.
CARABAYLLO (09:30 – 17:30)
PRO. VIV. LOS SUYOS PROG. EL REPOSO DE CARABAYLLO MZ. E, ASOC. VIV. LOS SUYOS MZS. E.
COMAS (09:00 – 15:00)
URB. ALAMEDA DEL RETABLO EDIF. E, F, G, H, I, J, K, L, M.
SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 – 16:00)
AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 11, 12.
INDEPENDENCIA (08:00 – 18:00)
JR. LAS AMAPOLAS CDRAS. 1, 2, AV. LAS GLADIOLAS CDRA. 3, AV. LAS VIOLETAS CDRA. 7, AV. LOS PINOS CDRAS. 1, 2, 3, AV. LOS ROBLES CDRA. 2, CALLE LOS CLAVELES CDRAS. 1, 2, CALLE LOS NOGALES CDRA. 1.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:00 – 18:00)
CALLE SAN FRANCISCO CDRAS. 7, 8, CALLE LAS MERCEDES CDRAS. 9, 10.
MAGDALENA DEL MAR (08:30 – 18:30)
AV. BRASIL CDRAS. 39, JR. PEDRO DRINOT (ARICA) CDRAS. 1, 2, 3, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 2, 3, 4, AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR CDRA. 2, 3, 4, 7, JR. RAYMONDI CDRAS. 1, 2, 3, 5, JR. LARCO HERRERA CDRAS. 0, 1, 2, 4, 5, 6, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SUCRE (EX EDUARDO CARRASCO) CDRA. 1, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA. 1, JR. MOORE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MALECÓN GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. RAIMONDI CDRAS. 1, 3, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 2, CIRCUITO DE PLAYAS COSTA VERDE, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 2, 3, 4, JR. IDELFONSO FUENTES CDRA. 1, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA. 1, JR. FRANCISCO BEJARANO CDRA. 1, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 3.
RÍMAC (09:00 – 18:00)
AV. A, MZ. E - L 01 PRADERAS 4 EDIF. 2, 3.
ACOS (08:30 – 18:00)
COMUNIDAD SAN JUAN DE UCHUCUANICO, COMUNIDAD DE HUASCOY UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS; COMUNIDAD DE CORMO, COMUNIDAD DE HUAROQUIN UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS ALTOS.
SÁBADO 8 DE AGOSTO
BREÑA (08:00 – 17:00)
AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS. 8, 9, JR. RECUAY CDRAS. 3, 4, JR. GRAL FELIPE VARELA CDRAS. 4, 5, 6.
SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:30 – 18:30)
AGRUP. JUAN VALER SANDOVAL MZ A, B, C, D, F, G, G2, H, I, J, J1, K, K1, L, M, N, Ñ, A.H. PROYECTO INTEGRAL NUEVO SAN JUAN MZ A, B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. CRISTO REY MZ A, B, C, D, AGRUP. FAM. LA PLANICIE MZ O, P, P4, T3, T6, V5 V6, V7, A.H. LOS GIRASOLES DE MARIA DE JESUA MZ C, D, E, Ñ, AGRUP. FAM. LAS LOMAS DE CRISTO REY MZ A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, E3, F, F1, G, G1, G2, H, I, I1, J, J1, J2, K, K1, L, L1, LL, M, M DOBLE PRIMA, M PRIMA, M TRIPLE PRIMA, N, Ñ, O, O1, P, P1, P2, P3, P4, P5, Q, Q DOBLE PRIMA Q1, Q2, Q3, R, R1, S, S1, T, T DOBLE PRIMA, T PRIMA, T TRIPLE PRIMA T1, U, U DOBLE PRIMA U1, V, V DOBLE PRIMA V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, W, W PRIMA, W1, W2.
SAN MARTÍN DE PORRES (09:00 – 18:00)
AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 78, 79, 80, 81.
COMAS (09:00 – 18:00)
AV.ALFREDO MENDIOLA/ AV.LOS PROCERES
DOMINGO 9 DE AGOSTO
CARABAYLLO (08:30 – 18:30)
C.P. LOS HUERTOS DE RÍO SECO MZS. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J1, J2, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, N3, C.P. CASSINELLI MZS. B, C, D, E, E1, F, G, I, K, L, N, O, U, A.H. CERRO CANDELA MZ. D2, C.P. FUNDO SANTA MARGARITA MZS. A, B, C, D, C.P. CENTRO DE SALUD MZ. F1.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.