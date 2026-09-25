Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
Comas (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- PRO VIV. HISTÓRICO PUNCHAUCA MZS. A, E, F, PRO. VIV. STA. ISABEL MZ. C, PRO. VIV. STA. ELIZA MZ. E.
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. EX FUNDO MARQUEZ MZS. 20, 43, 44, 45, 46, 50, 50B, 51A, 54, 54A, 55, 57, 58A, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98A, A.H. AMP. VILLA CALDERÓN MZS. A1, A2, B, B1, C, D, E, E1, F, G, H, I.
San Martín de Porres/ Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. JARDINES DE STA. ROSA III ETP MZS. A, B, C, URB. LA ALBORADA DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. STA. MARÍA DEL VALLE ETP III MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 1 ETP. MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 2 ETP. MZS. A, D, F, G, ASOC. LOS OLIVOS DE SAN VICENTE MZS. A, B, C, D, E, URB. SAN REMO III ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. STA. MARÍA DEL VALLE III ETP MZS. A, B, C, D, PROG. VIV. SAN BENITO DE PALERMO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO ETP. II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. VISTA ALEGRE I MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. VISTA ALEGRE II MZS. A, B, PRO. VIV. BAHÍA BLANCA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. RES. DUEÑAS MZS. A, D, E, F, PRO. VIV. LAS DELICIAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PRO. VIV. SOL DE OQUENDO MZS. B, C, D, PPRO. VIV. LA ENCANTADA DEL VALLE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, I, PRO. VIV. LA FLORESTA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO II ETP. MZS. A, B, C, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO III ETP. MZS. A PRIMA, C, URB. MANUEL MUJICA GALLO MZ. B1, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. LOS PINOS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. LAS DALIAS DE OQUENDO II MZS. A, B, C, D, F, PRO. VIV. VILLAS DE OQUENDO AMP. I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, Q, PRO. VIV. VIÑAS DE AMÉRICA OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, H, I, L, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN JUAN DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, F.
Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. DE PQE. PROP. CASA HUERTA NUEVA ESPERANZA SCT. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZS. A, B, C.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. NUEVA VIDA ZONA “A” MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, N, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROY. INT.LOS ÁNGELES SCT. NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN MZS. A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, PROY. INT. LOS ÁNGELES SCT. CERRITO LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, J PRIMA, L, M1, M2, M3, M4, M5, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. JUAN PABLO II ET. 3 ARENAL MZS. S2, T.
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. CÉSAR VALLEJO II MZS. A, B, C, ASOC. NIÑO DIVINO MZS. A, I, LOT. VIV. LEONCIO PRADO OESTE ZAPALLAL MZ. I, LOT. SEMI RÚSTICA LEONCIO PRADO OESTE MZ. K.
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